ИНТЕРВЬЮ Мэр Таллинна Евгений Осиновский: Центристская партия запугала русскоязычных людей

- Я не согласен с такой оценкой. Есть определенные политические решения, в том числе принятые под моим руководством, которые являются спорными. Я в принципе считаю, что представители политической власти должны входить в советы муниципальных и государственных предприятий, чтобы они могли нести прямую ответственность за решения, которые там принимаются. Но в целом мы изменили ситуацию к лучшему - мы исключили из этих советов большее число политиков.

Все политики Центристской партии были отозваны из этих советов, на их место пришли представители нынешней правящей коалиции - это обычная практика. Однако в целом уровень политизации снизился. Считаю ли я нынешнюю ситуацию оптимальной? Нет, и именно поэтому мы принимаем дальнейшие решения, например, по объединению различных фондов и предприятий.

- Юлианна Юрченко была центристкой до мозга костей, но теперь перешла к социал-демократам и заняла должность старейшины Ласнамяэ с довольно хорошей зарплатой.

- Да, но речь идет о хорошем и опытном сотруднике городской администрации, и я рад, что она теперь в нашей команде. То, что люди со временем меняют свою партийную принадлежность, особенно в тех случаях, когда их прежняя партия перестает соответствовать их ожиданиям, - довольно распространенное явление. И обвинять в этом ту партию, в которую человек переходит, на мой взгляд, не совсем правильно. Причины такого выбора все-таки стоит искать во внутренней динамике самой Центристской партии.

- В завершение, может быть, приведете какую-нибудь мысль Ницше, которая могла бы утешить людей в нынешние беспокойные времена постоянных кризисов? Вы сказали, что он был жизнелюбивым человеком.

- Да, жизнелюбивым.