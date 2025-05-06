ОТ ПОЛИТОЛОГА Зачем Путин сделал из 9 мая фундамент российской идентичности

Среди русскоязычных людей бытует мнение, что празднование 9 мая можно отделить от российского государства, что сейчас праздник потерял репутацию на фоне войны, но когда-то был добрым и аполитичным. Даниил Мартикайнен-Ярлыковский и Филипп Гаврилов настаивают, что празднование 9 мая и раньше было связано с политикой и пропагандой.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
За всю историю СССР парад Победы проводился лишь четыре раза, а 9 мая долгие годы являлось простым рабочим днем. В современной России проведение парадов началось в 1995 году, когда либерал Ельцин решил воспользоваться советской ностальгией в гонке против коммуниста Зюганова.
Особое значение День Победы получил лишь при Владимире Путине. Ставший президентом в конце 90-х политик увидел в нем решение насущной проблемы эпохи - кризиса идентичности. Ностальгию по советскому величию и победу во Второй мировой войне было решено использовать как ответ на вопрос, кем является житель Российской Федерации.
Основа российской идентичности
Внедрение неосоветской идентичности началось уже в 2000 году, когда вернули советский гимн, хоть и с видоизмененным текстом, а на парадах победы вновь стали развеваться красные советские знамена.
И уже в речах первого срока Владимир Путин обозначил роль Дня Победы в том, кем являются россияне. Его риторика касательно этого праздника максимально проста: россияне являются наследниками советских людей военного времени, это обязывает их трудиться на благо родины и всячески имитировать предков.
Бессменный российский президент говорит про факт победы во Второй мировой так, что он «обязывает к новым делам, к новым победным высотам», и описывает его как богатство и духовный маяк уже в начале нулевых. Согласно Путину, 9 мая «заставляет побеждать и быть первыми во всем».
В дальнейшем заявления о Дне Победы приобретают религиозный оттенок: встречались такие описания, как «святой символ верности Родине, которая живет в каждом из нас». Роль же Дня Победы как основы идентичности остается неизменной, а праздник продвигается с каждым годом все сильнее.
Источник империализма
Современная российская армия обозначается Путиным как наследница советской, а современные россияне - как наследники советских людей годов войны. При таких условиях совершенно нетрудно понять, какие у него амбиции и на какие земли он претендует.
Сам факт выигрыша давно закончившейся войны видится ему разрешением на агрессию. В 2012 Путин заявляет на параде Победы, что все это дает России великое моральное право принципиально и настойчиво отстаивать свои позиции.
Российскую армию, вторгшуюся уже в середине прошлого десятилетия в Украину и выступившую за режим Асада в Сирии, Путин характеризует как «достойных преемников героев Великой Отечественной».
Про деятельность российской армии в эти годы Путин говорит на парадах Победы, что солдаты «с честью защищают интересы России». В чем-то он прав, ведь советская армия оккупировала Восточную Европу и охотно топила в крови восстания местных жителей. Преемственность традиций империализма действительно прослеживается.
Советская война становится для Путина способом оправдать свои амбиции и нормализовать агрессию. Она дает право вмешиваться в дела всех постсоветских стран, ведь они - тоже часть великой советской родины. К тому же, говорит Путин в 2021 году, «многое из идеологии нацистов вновь пытаются поставить на вооружение», а России угрожают «сборища недобитых карателей и их последователей». В той же речи он обещает «защищать национальные интересы».
Запугивание россиян нацистской угрозой начинается уже в нулевых, и с каждым годом набирает обороты. Если россияне - наследники советской нации эпохи второй мировой, то враги их, конечно же, нацисты, о существовании которых активно напоминают на каждом параде Победы. День Победы выполняет роль мифа, мобилизующего на труд во благо родины и борьбу со злом.
Российская пропаганда неспроста начинает называть всех, кто не поддерживает власть Путина, нацистами. Так ими становятся и российские либералы, и украинцы, и в целом все страны ЕС и НАТО. Миф, конечно, игнорирует факты, такие как совместное нападение Сталина и Гитлера на Польшу. Любая агрессия подается российской публике под соусом борьбы с нацистами, важность которой обозначается через пышные торжества по случаю Дня Победы.
В 2019 году Путин называет Советский Союз «тысячелетней Россией», хотя тысячелетним обычно называли скорее Третий Рейх. А в 2021 году обозначает, что его понимание советской родины включает в себя «берега Балтики и Днепра», довольно открыто намекая, что он считает своей территорией и куда хочет вторгнуться.
Старая и новая война
Вторжение в Украину - апогей использования Дня Победы в политических целях. Путин сходу заявил публике о том, что целью вторжения является «денацификация», а пропаганда начала активнее прежнего обвинять всех врагов Путина в нацизме.
Без нескольких десятилетий упорного внедрения Дня Победы в массы и пышных празднований такие заявления были бы абсурдны и непонятны. Но благодаря культу победы они сработали. После объявления войны рейтинг Путина пошел вверх, а само вторжение стало для российской публики повторным переживанием Второй мировой.
В своих речах на парадах победы военных годов Путин продает новую войну за счет старой. В 2022 году он говорит, что причиной войны является «столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку», и заявляет, что российская армия воюет за то, «чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам».
Границы между настоящим и прошлым размываются, исчезают. Объявляя минуту молчания Путин перечисляет среди тех, кому отдают дань уважения, и погибших в Великую Отечественную людей, и вторгнувшихся в Украину солдат российской армии, которые «пали смертью храбрых в праведном бою за Россию».
В 2023 Путин в очередной раз обвиняет всех противников России в неонацизме и заявляет, что их цель - «перечеркнуть итоги Второй мировой войны». В той же самой речи он критикует «западные глобалистские элиты» за то, что они «сеют агрессивный национализм», несмотря на взаимоисключающую суть этих двух идей.
Ругаясь на западных глобалистов, президент напоминает публике, что советский народ «не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы». Такие заявления намекают на наличие у Путина желания «освободить» от выдуманных им нацистов современную Европу.
Связь между вторжением в Украину и Второй мировой подтверждается и в 2024 году, когда Путин говорит о том, что на «Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны».
День Победы - фундамент российской идентичности. Этот праздник сделал возможной аннексию Крыма, поддержку сепаратизма в восточной части Украины, а затем и полномасштабную войну.
Без него широкомасштабной поддержки россиянами этих действий, вероятно, не было бы. Но сочетание неосоветской идентичности и пугала нацизма, с помощью которого Россия оправдывает свою агрессию, дало плодотворный результат. Пышные празднования мифологизированной победы над нацизмом сыграли ключевую роль в нормализации империализма и агрессии, а также мобилизации россиян на поддержку войны.
До прихода Путина к власти обширных и регулярных празднований 9 мая не существовало. Они - продукт политтехнологов, которые придумали хороший для своих целей символ. Ранние годы празднования не так политизированы, как поздние, однако все они выполняли одну и ту же задачу. Это искусственный праздник неосоветского империализма, который использовался в политических целях с самого создания.