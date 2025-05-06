ОТ ПОЛИТОЛОГА Зачем Путин сделал из 9 мая фундамент российской идентичности

Запугивание россиян нацистской угрозой начинается уже в нулевых, и с каждым годом набирает обороты. Если россияне - наследники советской нации эпохи второй мировой, то враги их, конечно же, нацисты, о существовании которых активно напоминают на каждом параде Победы. День Победы выполняет роль мифа, мобилизующего на труд во благо родины и борьбу со злом.

Российская пропаганда неспроста начинает называть всех, кто не поддерживает власть Путина, нацистами. Так ими становятся и российские либералы, и украинцы, и в целом все страны ЕС и НАТО. Миф, конечно, игнорирует факты, такие как совместное нападение Сталина и Гитлера на Польшу. Любая агрессия подается российской публике под соусом борьбы с нацистами, важность которой обозначается через пышные торжества по случаю Дня Победы.

В 2019 году Путин называет Советский Союз «тысячелетней Россией», хотя тысячелетним обычно называли скорее Третий Рейх. А в 2021 году обозначает, что его понимание советской родины включает в себя «берега Балтики и Днепра», довольно открыто намекая, что он считает своей территорией и куда хочет вторгнуться.

Старая и новая война

Вторжение в Украину - апогей использования Дня Победы в политических целях. Путин сходу заявил публике о том, что целью вторжения является «денацификация», а пропаганда начала активнее прежнего обвинять всех врагов Путина в нацизме.