Звезда «Челси» со слезами на глазах рассказал о тяжелом диагнозе сына

Двадцатишестилетний Кукурелья в новом документальном сериале рассказал об аутизме своего сына Матео. Испанский защитник очень эмоционально рассказал об опыте, который пережила его семья.

«Тебе просто говорят: “Окей, ваш ребенок аутист.” Но родители к этому не готовы. Нам нужно учиться», – сказал Марк Кукурелья в новом документальном фильме Amazon Prime, открыто рассказывая об отношениях в своей семье.

Документальный сериал Married to the Game рассказывает о жизни жен футболистов. Во втором сезоне Кукурелья и его супруга Клаудия Родригес делятся переживаниями, связанными с диагнозом их сына.

«Мы заметили, что что-то было не так по сравнению с другими детьми. В школе мы особой поддержки не получили, и это были худшие месяцы в нашей жизни. Каждый день мы отвозили Матео в школу, я была беременна и ждала Рио, возвращалась домой и плакала. Так было каждый день», – рассказала Клаудия Родригес.

Когда Кукурелья пытается продолжить разговор на эту тему, его переполняют эмоции, и он не может сдержаться. «Он очень чувствителен в этом отношении», – объяснила его жена, прежде чем обнять заплакавшего мужа.