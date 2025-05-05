Звезда «Челси» со слезами на глазах рассказал о тяжелом диагнозе сына

Звезда футбольного клуба «Челси» Марк Кукурелья и его жена рассказали о тяжелых месяцах, которые им пришлось пережить после того, как у их сына диагностировали аутизм.
Двадцатишестилетний Кукурелья в новом документальном сериале рассказал об аутизме своего сына Матео. Испанский защитник очень эмоционально рассказал об опыте, который пережила его семья.
«Тебе просто говорят: “Окей, ваш ребенок аутист.” Но родители к этому не готовы. Нам нужно учиться», – сказал Марк Кукурелья в новом документальном фильме Amazon Prime, открыто рассказывая об отношениях в своей семье.
Документальный сериал Married to the Game рассказывает о жизни жен футболистов. Во втором сезоне Кукурелья и его супруга Клаудия Родригес делятся переживаниями, связанными с диагнозом их сына.
«Мы заметили, что что-то было не так по сравнению с другими детьми. В школе мы особой поддержки не получили, и это были худшие месяцы в нашей жизни. Каждый день мы отвозили Матео в школу, я была беременна и ждала Рио, возвращалась домой и плакала. Так было каждый день», – рассказала Клаудия Родригес.
Когда Кукурелья пытается продолжить разговор на эту тему, его переполняют эмоции, и он не может сдержаться. «Он очень чувствителен в этом отношении», – объяснила его жена, прежде чем обнять заплакавшего мужа.
Расстройство аутистического спектра - это неврологическое нарушение развития, которое влияет на то, как человек общается, воспринимает окружающий мир и формирует социальные навыки. Точных формул того, как именно проявляется аутизм у каждого, не существует. «Состояние может сильно меняться даже в течение одной недели», – рассказала мама.
Матео сложно привыкать к новым местам, расписаниям, незнакомой еде и изменениям в привычном порядке. Это сказывается на жизни всей семьи. «Каникулы всегда даются тяжело», – рассказали родители.
Кукурелья выступает за «Челси» с 2022 года и провел за клуб 101 матч. Ранее он играл за «Брайтон энд Хоув Альбион», «Хетафе», а в начале профессиональной карьеры числился в составе «Барселоны», но не выходил на поле. За сборную Испании он играет с 2021 года, проведя за нее 15 матчей.
Левый защитник прошлым летом стал чемпионом Европы в составе сборной Испании и попал в символическую сборную турнира. В финале против Англии Кукурелья отдал голевую передачу на Микеля Оярсабаля, который забил победный мяч.