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«Газпром» превратил гигантский убыток в гигантскую прибыль. Что за этим стоит?

В прошлом году «Газпром» был вынужден в рамках программы сокращения затрат уволить 1500 сотрудников из своего петербургского головного офиса. Однако благодаря перенаправлению потоков нефти и газа в Азию компания вновь вышла на прибыль.
В прошлом году «Газпром» был вынужден в рамках программы сокращения затрат уволить 1500 сотрудников из своего петербургского головного офиса. Однако благодаря перенаправлению потоков нефти и газа в Азию компания вновь вышла на прибыль. Фото: Dmitri Lovetsky

Российский энергетический гигант «Газпром» в 2024 году после рекордного убытка снова вышел на прибыль. Чистая прибыль компании составила рекордные 1,22 трлн рублей (около 14,9 млрд долларов), что стало резким разворотом после убытка в 629 млрд рублей в 2023 году.

За этими переменами стоят как внутренние меры по сокращению затрат, так и переориентация на азиатские рынки. Зампред правления компании Фамил Садыгов добавил, что улучшение финансовых результатов стало возможным благодаря увеличению поставок газа, прежде всего в Китай, укреплению рубля и росту процентных доходов, передает «Агентство».

По данным «Агентства», прибыль «Газпрома» за 2024 год входит в пятерку крупнейших за последние 25 лет.

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