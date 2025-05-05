«Газпром» превратил гигантский убыток в гигантскую прибыль. Что за этим стоит?

Российский энергетический гигант «Газпром» в 2024 году после рекордного убытка снова вышел на прибыль. Чистая прибыль компании составила рекордные 1,22 трлн рублей (около 14,9 млрд долларов), что стало резким разворотом после убытка в 629 млрд рублей в 2023 году.
За этими переменами стоят как внутренние меры по сокращению затрат, так и переориентация на азиатские рынки. Зампред правления компании Фамил Садыгов добавил, что улучшение финансовых результатов стало возможным благодаря увеличению поставок газа, прежде всего в Китай, укреплению рубля и росту процентных доходов, передает «Агентство».