«Газпром» превратил гигантский убыток в гигантскую прибыль. Что за этим стоит?

В прошлом году «Газпром» был вынужден в рамках программы сокращения затрат уволить 1500 сотрудников из своего петербургского головного офиса. Однако благодаря перенаправлению потоков нефти и газа в Азию компания вновь вышла на прибыль.

Российский энергетический гигант «Газпром» в 2024 году после рекордного убытка снова вышел на прибыль. Чистая прибыль компании составила рекордные 1,22 трлн рублей (около 14,9 млрд долларов), что стало резким разворотом после убытка в 629 млрд рублей в 2023 году.