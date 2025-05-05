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В Нарве водительница такси Bolt предотвратила передачу мошенникам 7000 евро

Такси Bolt. Иллюстративное фото.
Такси Bolt. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

Водительница такси Bolt в Нарве в пятницу отвезла в полицию сумку, которая показалась ей подозрительной. В сумке, как оказалось, была крупная сумма денег, тем самым была предотвращена передача денег мошенникам.

37-летняя водительница такси Bolt обратилась в полицию и сообщила, что получила распоряжение перевезти сумку с наличными из Нарвы в Таллинн, сообщила в понедельник пресс-служба Идаской префектуры. Водительнице такси передали 300 евро, которые предназначались для оплаты услуг адвоката.

Женщине все это показалось странным, и она отнесла сумку в полицию, где выяснилось, что в сумке находились 6700 евро. Конкретные обстоятельства дела о мошенничестве будут выясняться полицией в ходе уголовного производства.

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