В Нарве водительница такси Bolt предотвратила передачу мошенникам 7000 евро

37-летняя водительница такси Bolt обратилась в полицию и сообщила, что получила распоряжение перевезти сумку с наличными из Нарвы в Таллинн, сообщила в понедельник пресс-служба Идаской префектуры. Водительнице такси передали 300 евро, которые предназначались для оплаты услуг адвоката.

Женщине все это показалось странным, и она отнесла сумку в полицию, где выяснилось, что в сумке находились 6700 евро. Конкретные обстоятельства дела о мошенничестве будут выясняться полицией в ходе уголовного производства.