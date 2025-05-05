ФОТО И ВИДЕО В результате серьезной аварии две машины слетели с дороги. Водители доставлены в больницу.

Авария случилась около 12:48 на перекрестке шоссе Выру-Валга и дороги Сымерпалу-Мустахамба в деревне Нурси волости Рыуге.

По предварительным данным, Kia Sportage под управлением 33-летней женщины двигался из Выру в сторону Валга и на перекрестке начал поворот налево в сторону Рыуге, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Мартин Райд Lõuna-Eesti Postimees.

По словам водителя Kia, она не увидела приближавшийся со стороны Валга Volkswagen Sharan, ехавший в сторону Сымерпалу, из-за высокого автомобиля, который двигался со стороны Рыуге. Во время поворота произошло столкновение. За рулем Volkswagen находилась 45-летняя женщина.

Обеих женщин доставили в больницу. Обе использовали ремни безопасности, были трезвы и имели действующее водительское удостоверение. Шины автомобилей соответствовали требованиям. Точные обстоятельства аварии выясняются.

Судя по обстановке на месте происшествия, Kia Sportage получил при столкновении значительно более серьезные повреждения, чем Volkswagen Sharan. После удара Kia оказался в кювете шоссе Выру-Валга, а в канаве остались разбросанные обломки машины.