ГАЛЕРЕЯ Две машины слетели с дороги, есть пострадавшие

В понедельник около полудня в волости Рыуге, деревне Нурси (у перекрестка шоссе Выру-Валга и дороги Сымерпалу-Мустахамба), произошло ДТП с участием легковых автомобилей Kia и Volkswagen. В результате аварии несколько человек получили травмы.

Подробности аварии пока неизвестны. Судя по снимкам с места происшествия, Kia Sportage получил значительно более серьезные повреждения, чем Volkswagen Sharan. После удара Kia оказался в кювете шоссе Выру-Валга, а в канаве остались разбросанные обломки машины.

На место происшествия приехали два автомобиля скорой помощи. Сколько именно человек пострадало, пока неизвестно.