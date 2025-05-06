Уникальная для Эстонии инициатива: в Нарве организовали Школу археологии для старшеклассников

И все это создало условия для рождения уникальной местной культуры наших предков. Например, здесь древние люди изобрели керамику, которая так и называется - «нарвский тип керамики».

«И именно отсюда она получила дальнейшее довольно широкое распространение, - говорит Эфендиев. - Вот это и многое другое мы и хотели представить нарвским школьникам. Чтобы они не просто любовались красотой нарвского ландшафта, прогуливаясь по берегу реки, а знали, что здесь на каждом шагу - свидетельства исторических уникальных событий с древнейших времен».

Погружение в археологию

С фрагментами керамики нарвской и более поздних культур школьники воочию познакомились, увидев неплохую их коллекцию, собранную Целевым учреждением Narva Kant и представленную в его музее. Участников проекта также возили в Силламяэ, где проводились археологические исследования.

Нарвские школьники погружаются в мир археологии. Фото: Частный архив участников проекта

Там их радушно встретил Мартин Мальве - ведущий остеолог-археолог Эстонии, который показал, как проводятся археологические раскопки, а также очень интересно рассказал об увлекательных находках древности.

В это же время как раз проводил свои изыскательские работы в Рийгикюла и профессор Айвар Крийска, главный специалист по нашему краю. Под его руководством и с его участием в Нарвском крае было открыто и исследовано более полусотни поселений от каменного века и до эпохи металла.