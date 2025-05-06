Уникальная для Эстонии инициатива: в Нарве организовали Школу археологии для старшеклассников

В Эстонии ничего подобного еще не было: нарвские энтузиасты реализовали уникальный проект Школы археологии для учеников старших классов.
Благодаря целевому учреждению Narva Kant в первой половине 2025 года несколько сотен учащихся 7-х и 8-х классов муниципальных школ города получили возможность «проникнуть» в глубину веков древней истории Нарвского региона.
Вдобавок, помимо пробуждения интереса детей к историческому богатству родного края, насчитывающему не одну тысячу лет, данный проект оказался очень действенным в плане интеграции и патриотического воспитания. Проект назывался «От истории к археологии».
Как все начиналось
По словам члена совета Narva Kant Эльдара Эфендиева, замысел организовать своего рода школу археологии для школьников Нарвы родился еще до печально известной пандемии коронавируса. Тогда эту идею провести для учеников своеобразный экскурс в археологию родного края поддержал отдел культуры Нарвской гороуправы и руководство Кренгольмской гимназии.
По словам Эфендиева, Нарвский край, который в археологической литературе называют «Нарвско-Лужское междуречье», в этом смысле уникален.
«Если оценивать его с точки зрения условий жизни людей каменного века, то здесь был для них совершенно райский уголок, - утверждает он. - И по климатическим, и по ландшафтным условиям, и по биоразнообразию, что означало обилие самой различной пищи, даже в условиях изменения ландшафта района Балтийского моря, связанного с отступлением ледника и пост-ледниковым периодом. Если в других местах древние люди в те времена были вынуждены постоянно передвигаться, занимаясь охотой и собирательством, то сюда они приходили - и оставались надолго, им тут было комфортно».
И все это создало условия для рождения уникальной местной культуры наших предков. Например, здесь древние люди изобрели керамику, которая так и называется - «нарвский тип керамики».
«И именно отсюда она получила дальнейшее довольно широкое распространение, - говорит Эфендиев. - Вот это и многое другое мы и хотели представить нарвским школьникам. Чтобы они не просто любовались красотой нарвского ландшафта, прогуливаясь по берегу реки, а знали, что здесь на каждом шагу - свидетельства исторических уникальных событий с древнейших времен».
Погружение в археологию
С фрагментами керамики нарвской и более поздних культур школьники воочию познакомились, увидев неплохую их коллекцию, собранную Целевым учреждением Narva Kant и представленную в его музее. Участников проекта также возили в Силламяэ, где проводились археологические исследования.
Там их радушно встретил Мартин Мальве - ведущий остеолог-археолог Эстонии, который показал, как проводятся археологические раскопки, а также очень интересно рассказал об увлекательных находках древности.
В это же время как раз проводил свои изыскательские работы в Рийгикюла и профессор Айвар Крийска, главный специалист по нашему краю. Под его руководством и с его участием в Нарвском крае было открыто и исследовано более полусотни поселений от каменного века и до эпохи металла.
Профессор рассказал участникам проекта, что представляет собой сегодня археология как наука. Ребята узнали, что вопреки расхожему мнению, основным инструментом археологов являются не только лопата и кисточка. На самом деле сейчас на их вооружении находятся методы исследований многих наук, и используются самые современные их достижения. В археологии сегодня стыкуются и атомная физика, и химия, и генетика и мощный математический аппарат обработки данных, и многое другое.
Была также организована поездка на ручей Кудрукюла, где когда-то тоже проводились раскопки. Там ручей подмывает берег и иногда обнажает культурный слой с фрагментами древней керамики.
Для школьников еще был проведен экскурс в историю исследования нашего края в библиотеках города и Нарвского музея. Библиотекари познакомили школьников с собраниями книг о Нарвском крае, а также рассказали о авторах-исследователях.
Школьникам впервые предоставилась возможность подержать в руках книги по истории Нарвы, которым самим более ста лет. «По итоговым результатам мы еще сделали обзор для Нарвского молодежного центра, то есть поделились опытом, и можно сказать, заинтриговали его сотрудников для дальнейшей совместной деятельности», - отметил Эфендиев.
Новый уровень хорошей идеи
Потом был перерыв из-за пандемии, и вот в текущем году удалось продолжить это полезное дело - вовлечение подрастающего поколения в историю родной страны.
Совместно с Нарвским молодежным центром был составлен следующий проект, который предполагал участие уже не отдельных учеников, а сотрудничество с учреждениями образования Нарвы. Нарвских энтузиастов родной истории вновь поддержал отдел культуры горуправы Нарвы, обеспечив координацию со школами города.
К моменту завершения проекта сформировалась группа нарвских школьников, которые всерьез заинтересовались археологией и захотели дальше продолжать ею заниматься.
Их увлекла и история археологии с прицелом на дальнейшее участие в раскопках, которые проводятся в Нарве, и возможность самим реконструировать древние умения предков создавать предметы быта. «Соответственно, что у них из этого дальше получится, зависит прежде всего от них самих, - говорит Галицкий. - Ну, а мы постараемся предоставить им такую возможность».
Школьники делали вещи по технологии каменного века
По словам Эфендиева, успеху второго проекта содействовало хорошее сотрудничество с высококлассными эстонскими специалистами, которые с увлечением делились со школьникам своими знаниями. Например, один из ведущих археологов-реконструкторов Эстонии Яна Ратас учила их создавать керамические изделия из глины - по технологии бронзового века, плести нити для рыболовных сетей из липового лыка, как тогдашние древние люди, пробовать добывать огонь трением.
Проектом заинтересовалась и нарвитянка Маргарита Гадальшина, которая готовится защищать степень доктора наук. Она работала на раскопках в районе древних Королевских ворот - сейчас это район у стоматологической поликлиники Нарвы. Ее помощь в осуществлении проекта без преувеличения тоже можно назвать неоценимой, утверждают в Narva Kant.
Патронирование проекта оказывал представитель Института истории и археологии профессор Айвар Крийска, принимавший участие и в качестве научного партнера. В ходе проекта были организованы экскурсии школьников в святая святых университетов Тарту и Таллинна, где хранятся богатые археологические коллекции Эстонии, в том числе и нарвские, найденные в 60-70-х годах прошлого столетия.
Даниил Галицкий отмечает: «У нас получилось побывать даже в консервационной лаборатории Института истории и археологии ТУ, где, где специалисты рассказали о современных методах консервации и реставрации предметов древности. Наши школьники не только посмотрели экспонаты, но и погрузились в исследовательский мир научных работ, связанных с древней историей».
Интересной для школьников была и встреча-экскурсия в Таллинском университете. Его сотрудник Кахрут Эллер доходчиво рассказывал школьникам о коллекциях, хранении и исследовательской практике.
Проект закончен - требуется продолжение
И хотя проект закончился, видя огромный интерес юных участников и их большое желание продолжить знакомство с миром археологии, в Narva Kant решили этим летом провести экскурсии на раскопки, которые продолжатся и в этом полевом сезоне археологов в нарвском крае.
Эфендиев и Галицкий также надеются на продолжение «Школы археологии» и мечтают создать передвижную выставку, которая стала бы приложением к школьным урокам краеведения. Причем такую выставку организаторы хотят сделать вместе с самими школьниками, чтобы дети стали сами ее экскурсоводами.
В Narva Kant поделились еще и сокровенным - у них есть большая идея сделать реконструкцию первобытного поселения именно там, где оно было в каменном веке.
«Это место расположено в районе Кудрукюла на территории Нарва-Йыэсуу, - поясняет Эфендиев. - Думаю, что постепенно мы выйдем к ее реализации. И это видится не просто макетом, а функциональным лагерем, в котором можно было бы пожить, окунувшись в атмосферу каменного века: научиться делать керамическую посуду, создать доисторические снасти из лыка и половить ими рыбу, пострелять из лука, сделанного по технологии древних людей, и так далее. Для Нарвы и Нарва-Йыэсуу это было бы интересно и создало бы объединяющие молодых людей условия».
В Narva Kant полагают, что такой проект мог бы быть интересным и для Ида-Вирумаа, и для Эстонии в целом, и способствовал бы развитию устойчивых связей молодежи из разных регионов. По мнению Эфендиева, при реализации этой идеи можно было бы подумать и о возможности реконструкции поселения эпохи бронзы и более поздних поселений. Ведь этим богат наш край и большинство мест поселений известно.
Начало реализации этой идеи было заложено на встрече со специалистами горуправы Нарва-Йыэсуу и мэром города Максимом Ильиным.
«Условие, поставленное перед нами - археологическое исследование территории - было выполнено, - отмечает Эфендиев. - Профессор Крийска осуществил археологические изыскания, в ходе которых были уточнены местоположения поселений. Так что теперь вопрос в конкретизации проекта и плана реализации».
Безусловно, для реализации этой идеи потребуются существенные ресурсы, которые надо искать.
Нарвский учитель истории: проект патриотичен
По словам Даниила Галицкого, участвующие в их проекте учителя истории школ Нарвы высказали желание, чтобы Narva Kant организовал что-то подобное еще и для более старших учеников, и для младших. «Но нам сейчас надо осмыслить итоги уже сделанного, и потом смотреть, как расширить проект на учеников других классов», - отметил Даниил.
Руководитель Методического объединения учителей истории Нарвы, преподаватель Нарвской школы Пяхклимяэ Наталья Бирсанова высоко оценила работу, проделанную организацией Narva Kant.
«Следует признать, что сегодня наши школьники мало интересуются историей, - поделилась она. - Приведу такой факт: среди учеников всех пяти девятых классов школы Пяхклимяэ историю для экзамена по выбору выбрал всего один».
«А результаты этого проекта превзошли ожидания, - утверждает Бирсанова. - Он оказался по своей структуре очень простой, удачный для восприятия школьников. Минимум лекций, отличные практические занятия, поездки в музеи. Нашим ученикам показали то, что возможно, никогда не увидят их обычные посетители. Они познакомились с учеными, которые досконально знают буквально подробности давно прошедших времен».
При этом Бирсанова особо отметила, что проект школы археологии, ко всему прочему, оказался очень полезен еще и в плане интеграции.
«Давно известно, что изучение языков намного лучше проходит в позитивных условиях, - пояснила она. - Неродной язык начинаешь учить активно и с любовью, когда этот процесс связан с чем-то очень хорошим, интересным. В активном общении со специалистами Таллинна и Тарту в рамках проекта использовался эстонский язык, при уточнении значения слов переходили на русский. И все это по-деловому, без давления и принуждения, очень естественно. Мне даже иногда казалось, что эстонские ученые, хорошо владея русским языком, специально спрашивали: «А как это будет по-русски?». И дети охотно поддерживали такое общение».
И вот такой живой интерес наших детей к родному краю, своей стране, по мнению главы Методического объединения учителей истории Нарвы, показывает, что на самом деле нарвский проект Школы археологии очень патриотичен.
Проект «От истории к археологии» поддерживался из меры ЕС «Поддержка региональных инициатив по справедливому переходу».