Ушел из жизни бывший главный тренер сборной Эстонии по футболу

Уно Пийр родился в Таллинне и начал заниматься футболом в 1944 году под руководством бывшего интернационала Ральфа Вейдеманна в молодежной команде «Калев». Позднее его тренером стал Элмар Саар. После Второй мировой войны Пийр продолжил карьеру в таллиннском «Динамо», с которым дважды подряд становился чемпионом Эстонской ССР в 1949 и 1950 годах. Через пять лет он одержал победу в составе таллиннского «Калева». В качестве игрока Пийр один раз выигрывал Кубок Эстонской ССР.

В 1949 году Пийр окончил Таллиннский техникум физической культуры, а в 1956 году – факультет физкультуры Тартуского университета. В качестве тренера он работал с 1962 по 1989 год в таллиннском клубе «Норма», где пять раз становился чемпионом Эстонской ССР и шесть раз выигрывал кубок. Позднее Пийр трудился в Таллиннской футбольной школе, в «Нымме Калью», спортивном клубе «Куузе», а также в финском клубе Valkeakosken Koskenpojat.

Пийр стал первым главным тренером мужской сборной Эстонии после восстановления независимости (1992–1993). В 1996 году он привел команду «Таллинн Садам» к победе в Кубке Эстонии.

В 2004 году Пийр был награжден серебряным знаком отличия Футбольного союза Эстонии, а в 2014 году – золотым. В 2019 году EJL отметил его вклад в развитие футбола вручением памятной доски за заслуги всей жизни.