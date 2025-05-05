Власти: в случае блэкаута общественный транспорт Таллинна продолжит работу в течение пяти дней

Город Таллинн готов к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с масштабными перебоями электроснабжения, пишет Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.
По словам вице-мэра столицы Кристьян Ярвана («Отечество»), меры предусмотрены антикризисными планами, которые городские службы уже разработали, в частности, они включают в себя использование генераторов и резервов топлива для заправки транспорта.
Как отметил Ярван, около 50 миллионов человек остались без света в Испании и Португалии и это заставляет задуматься, как обеспечить стабильность транспорта в таких условиях.
«Если электробусы останутся без питания, они смогут работать около полудня. Однако мы готовы заменить часть трамваев и троллейбусов другими видами транспорта, и, используя резервные мощности, можем обслуживать до 75% пассажиров в течение пяти дней», - отметил Ярван.