Власти: в случае блэкаута общественный транспорт Таллинна продолжит работу в течение пяти дней

По словам вице-мэра столицы Кристьян Ярвана («Отечество»), меры предусмотрены антикризисными планами, которые городские службы уже разработали, в частности, они включают в себя использование генераторов и резервов топлива для заправки транспорта.

Как отметил Ярван, около 50 миллионов человек остались без света в Испании и Португалии и это заставляет задуматься, как обеспечить стабильность транспорта в таких условиях.