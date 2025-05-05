Эстонские гимнастки завоевали две медали на Кубке Европы

«Я очень рада, что смогла показать чистые и эмоциональные выступления во все три дня. Это была отличная проверка перед домашним чемпионатом Европы, – сказала Валерия Валасевич. – Было интересно попробовать себя в новой системе, похожей на теннисный турнир, но все же я предпочитаю так называемый классический формат финала».

Юниоры выступали по обычной системе. В первый день состоялось многоборье по четырем видам, а в финалы по отдельным предметам выходили восемь лучших гимнасток в каждом виде. Эстонию представляли София Яковлева, Анна-Каролина Оболонина и Анна-Марие Хооп, которые заняли восьмое место в командном многоборье среди семнадцати стран.

Яковлева прошла в финал упражнения с мячом с седьмым результатом. В решающей стадии она улучшила свой результат на полбалла и заняла третье место.

Сборная Эстонии по групповым упражнениям среди юниоров, готовящаяся к чемпионату Европы, допустила ошибки в обеих программах и не смогла выйти в финал.

Тренеры как сборной в старшей категории, так и юниорской команды по групповым упражнениям - Юлия Темушкина и Ирина Стадник - остались очень довольны выступлением команды мастеров.

«Главные соревнования весеннего сезона - чемпионат Европы, который пройдет в Таллинне через месяц. На этом этапе нашей целью было показать прогресс в упражнении с лентами и выполнить его на соревнованиях без ошибок. Команда с задачей справилась, а в качестве признания за проделанную работу получили еще и медаль в очень сильной компании», – отметили тренеры.

О юниорской сборной они добавили: «Для молодой команды это были первые такие крупные соревнования, с волнением они пока не справились, поэтому случились серьезные ошибки. До чемпионата Европы мы обязательно примем участие еще в одном большом старте, чтобы обрести уверенность. Наша цель – показать на домашнем чемпионате Европы стабильные и красивые выступления, которые позволят выйти в финал».