Эстонские гимнастки завоевали две медали на Кубке Европы

На проходившем в Баку Кубке Европы выступила сборная Эстонии по художественной гимнастике – в том числе команда в групповых упражнениях и индивидуальные гимнастки в старшей и юниорской категориях.
Команда по групповым упражнениям в старшей категории возвращается домой со вторым местом, а юниорка София Яковлева заняла третье место в индивидуальном зачете.
Команда по групповым упражнениям успешно выступила в первой день соревнований в упражнении с лентами. Во второй день были допущены небольшие ошибки, и, из-за новой системы проведения турнира, сборная не смогла пробиться в тройку сильнейших и побороться за медали в многоборье.
Кубок Европы по художественной гимнастике - единственные соревнования, где применяется новая система проведения турнира. Все гимнастки и команды участвуют в квалификации. По итогам выступлений в нескольких видах программы в финал проходят шестнадцать сильнейших индивидуальных гимнасток и шесть команд.
Победители в отдельных видах определяются по результатам квалификации. В финале участники разбиваются на пары, и право выполнить следующий вид программы получает гимнастка или команда, набравшая больше баллов.
В индивидуальных соревнованиях Эстонию представляли действующая чемпионка страны Валерия Валасевич и Анете Вахер. По итогам четырех видов программы Валасевич заняла тринадцатое место и вышла в финал многоборья. Вахер допустила незначительные потери предметов, в результате чего заняла восемнадцатое место среди тридцати пяти участниц.
В финале Валерия Валасевич встретилась с Софией Раффаэли - победительницей Кубка Европы и бронзовым призером Олимпийских игр в Париже. Эстонская гимнастка чисто и уверенно выполнила упражнение с обручем, повторив свой результат квалификации - 26,2 балла. Однако этого оказалось недостаточно против итальянки, которая получила 29,2 балла.
«Я очень рада, что смогла показать чистые и эмоциональные выступления во все три дня. Это была отличная проверка перед домашним чемпионатом Европы, – сказала Валерия Валасевич. – Было интересно попробовать себя в новой системе, похожей на теннисный турнир, но все же я предпочитаю так называемый классический формат финала».
Юниоры выступали по обычной системе. В первый день состоялось многоборье по четырем видам, а в финалы по отдельным предметам выходили восемь лучших гимнасток в каждом виде. Эстонию представляли София Яковлева, Анна-Каролина Оболонина и Анна-Марие Хооп, которые заняли восьмое место в командном многоборье среди семнадцати стран.
Яковлева прошла в финал упражнения с мячом с седьмым результатом. В решающей стадии она улучшила свой результат на полбалла и заняла третье место.
Сборная Эстонии по групповым упражнениям среди юниоров, готовящаяся к чемпионату Европы, допустила ошибки в обеих программах и не смогла выйти в финал.
Тренеры как сборной в старшей категории, так и юниорской команды по групповым упражнениям - Юлия Темушкина и Ирина Стадник - остались очень довольны выступлением команды мастеров.
«Главные соревнования весеннего сезона - чемпионат Европы, который пройдет в Таллинне через месяц. На этом этапе нашей целью было показать прогресс в упражнении с лентами и выполнить его на соревнованиях без ошибок. Команда с задачей справилась, а в качестве признания за проделанную работу получили еще и медаль в очень сильной компании», – отметили тренеры.
О юниорской сборной они добавили: «Для молодой команды это были первые такие крупные соревнования, с волнением они пока не справились, поэтому случились серьезные ошибки. До чемпионата Европы мы обязательно примем участие еще в одном большом старте, чтобы обрести уверенность. Наша цель – показать на домашнем чемпионате Европы стабильные и красивые выступления, которые позволят выйти в финал».
Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Таллинне на арене Unibet с 4 по 8 июня. За медали будут бороться индивидуальные гимнастки в категории мастеров, а также команды по групповым упражнениям в старшей и юниорской категориях из тридцати девяти стран.