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ВИДЕО Из-за наводнения из древнего города Петра эвакуировали около 1800 туристов

Перевод: Сергей Светлов
Туристы в древнем городе Петра.
Туристы в древнем городе Петра. Фото: JEHAD SHELBAK / Reuters / Scanpix

Власти Иордании эвакуировали накануне около 1800 туристов из древнего города Петра после того, как район накрыло внезапное наводнение, сообщили представители властей в эфире государственного телевидения.

«Спасательные команды эвакуировали из Петры сотни туристов после того, как археологический участок пострадал от внезапного наводнения», - цитирует телеканал Al-Mamlaka местного чиновника Язана Мохадини.

«Сегодня город посетили 1785 туристов, и большинство из них было эвакуировано силами гражданской обороны», - сообщил он. По предварительным данным, никто не пострадал.

Метеорологическая служба Иордании опубликовала видеозапись, на которой видно, как наводнение накрыло древний город.

Подобные эвакуации происходили и ранее из-за сильных ливней и штормов в этом районе.

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