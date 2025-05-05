ВИДЕО Из-за наводнения из древнего города Петра эвакуировали около 1800 туристов

Власти Иордании эвакуировали накануне около 1800 туристов из древнего города Петра после того, как район накрыло внезапное наводнение, сообщили представители властей в эфире государственного телевидения.
«Спасательные команды эвакуировали из Петры сотни туристов после того, как археологический участок пострадал от внезапного наводнения», - цитирует телеканал Al-Mamlaka местного чиновника Язана Мохадини.
«Сегодня город посетили 1785 туристов, и большинство из них было эвакуировано силами гражданской обороны», - сообщил он. По предварительным данным, никто не пострадал.
Метеорологическая служба Иордании опубликовала видеозапись, на которой видно, как наводнение накрыло древний город.
Подобные эвакуации происходили и ранее из-за сильных ливней и штормов в этом районе.