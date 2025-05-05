Власти Таллинна запускают фонтаны после зимнего перерыва

«Ранее город Таллинн ежегодно тратил десятки тысяч евро на поддержание работы протекающих фонтанов. Сейчас мы отремонтировали и снова запустили некоторые из них, а кое-где ремонтные работы еще продолжаются», - сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

«Каждую весну, с наступлением теплых дней, мы постепенно начинаем запускать фонтаны: начинаем с каскадов Лебединого пруда, Апполонового и Японского садов в парке Кадриорг, а ко Дню Таллинна, 15 мая, мы откроем все остальные городские фонтаны», - пояснила исполняющая обязанности директора Kadrioru Park Пилле Сыстра.

На этой неделе будут открыты фонтаны на горке Харью, в зеленой зоне Хейно Эллера, в саду Канути, в парке Фалька, на Рейди теэ, в Нымме, в парках кладбищ Каламая и Копли, а также фонтан в треугольнике Кивисилла в Кадриорге.

Когда подрядчик завершит работы, откроется фонтан в парке Мянни, а после тестирования на утечку - и фонтан в Полицейском парке. Фонтан на пруду Шнелли нуждается в очистке магистральных труб, поэтому его включат немного позже.

В этом году десять фонтанов с замкнутой системой циркуляции воды оснащены системой дозирования и управления Aseko ASIN AQUA Redox, которая автоматически очищает воду. Кроме того, техники Kadrioru Park регулярно очищают все фонтаны от брошенного в воду мусора, а в жаркую погоду проводят мероприятия по борьбе с водорослями.

«Грустно наблюдать, когда люди бросают мусор в воду - это загрязняет среду и вредит водной экосистеме. Мусору место не в воде, а в мусорном баке. Если мы хотим наслаждаться природой парка, прудами и фонтанами, давайте вести себя ответственно и вместе заботиться об окружающем нас городском пространстве», - сказала Пилле Сыстра.