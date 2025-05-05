Salling Group приобретает Rimi Baltic у шведского концерна ICA Gruppen за 1,3 миллиарда евро. После получения разрешения регулятора будут завершены финансовые детали сделки, а ее закрытие ожидается ко 2 июня.

«Эти изменения открывают для Rimi новые возможности для роста. У нас с новым владельцем схожие стратегические амбиции и четкое видение того, как развивать рынок розничной торговли продуктами питания в странах Балтии. Это создает прочную основу для успешного сотрудничества, от которого выиграют сотрудники, владельцы и, конечно, наши клиенты», – сказал генеральный директор Rimi Baltic Гедрюс Бандзявичюс.