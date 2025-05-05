Пн, 5.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Европейская комиссия одобрила продажу Rimi (1)

Фото статьи
Фото: Mailiis Ollino / Postimees

Европейская комиссия посчитала, что приобретение Rimi Baltic датской торговой компанией Salling Group не представляет угрозы для честной конкуренции на рынке розничной торговли продуктами питания.

Salling Group приобретает Rimi Baltic у шведского концерна ICA Gruppen за 1,3 миллиарда евро. После получения разрешения регулятора будут завершены финансовые детали сделки, а ее закрытие ожидается ко 2 июня.

«Эти изменения открывают для Rimi новые возможности для роста. У нас с новым владельцем схожие стратегические амбиции и четкое видение того, как развивать рынок розничной торговли продуктами питания в странах Балтии. Это создает прочную основу для успешного сотрудничества, от которого выиграют сотрудники, владельцы и, конечно, наши клиенты», – сказал генеральный директор Rimi Baltic Гедрюс Бандзявичюс.

Salling Group планирует сохранить текущую успешную концепцию Rimi, одновременно инвестируя в открытие новых магазинов и дальнейшее улучшение покупательского опыта.

Комментарии (1)

Ключевые слова

Наверх