Фото Авария в центре Таллинна: повреждена газовая труба, движение перекрыто

На место происшествия прибыли спасатели Кесклинна и Лиллекюла, скорая помощь, полиция и муниципальная полиция (МуПо). Газовая компания также уведомлена о происшествии, ее представитель уже направляется на место, сообщили в пресс-службе Спасательного департамента.

Во время спасательных работ движение на улице Одра, перед автовокзалом, будет закрыто. Спасатели ограничат доступ в зону утечки, чтобы посторонние лица не могли попасть на опасную территорию. Просим водителей избегать этого района.

На месте происшествия слышен шипящий звук газа, и спасатели зафиксировали высокую концентрацию газа в воздухе возле поврежденной трубы.