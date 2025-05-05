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Фото Авария в центре Таллинна: повреждена газовая труба, движение перекрыто

Сегодня в 14:07 в Центр тревоги поступило сообщение о газовой аварии на улице Ластекоду в центре столицы, напротив Таллиннского автовокзала. Во время строительных работ была повреждена газовая труба.

На место происшествия прибыли спасатели Кесклинна и Лиллекюла, скорая помощь, полиция и муниципальная полиция (МуПо). Газовая компания также уведомлена о происшествии, ее представитель уже направляется на место, сообщили в пресс-службе Спасательного департамента.

Во время спасательных работ движение на улице Одра, перед автовокзалом, будет закрыто. Спасатели ограничат доступ в зону утечки, чтобы посторонние лица не могли попасть на опасную территорию. Просим водителей избегать этого района.

На месте происшествия слышен шипящий звук газа, и спасатели зафиксировали высокую концентрацию газа в воздухе возле поврежденной трубы.

Информации о пострадавших нет.

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