Фото Газовая утечка в центре Таллинна устранена: работы продолжаются

На место происшествия прибыли спасатели Кесклинна и Лиллекюла, скорая помощь, полиция и муниципальная полиция (МуПо). Также на место выехала аварийная бригада газовой компании, которая закрыла краны на месте происшествия. К 15:54 давление в трубе было устранено. Работы продолжаются.

Во время спасательных работ движение на улице Одра, перед автовокзалом, будет закрыто. Спасатели ограничили доступ в зону утечки, чтобы посторонние лица не могли попасть на опасную территорию. Просим водителей пока избегать этого района.

Во время спасательных работ была установлена 150-метровая зона безопасности, в которую не допускались посторонние. На месте было слышно сильное шипение газа, которое постепенно утихло после закрытия вентилей.