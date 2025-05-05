Фото В Испании была написана история эстонского культуризма и фитнеса

На завершающемся сегодня чемпионате Европы представители Эстонии добились сразу нескольких впечатляющих результатов.

Воскресенье стало триумфальным для дебютантки Мари Окс, которая завоевала золотую медаль. Спортсменка, параллельно занимающаяся также кроссфитом, стала первой представительницей Эстонии, выигравшей звание чемпионки Европы в абсолютной категории среди женщин в дисциплине вуменс физик.

Анастасия Тойкка одержала победу в категории wellness до 163 см, а также среди мастерcов в возрасте 35-39 лет.

Лизелле Тоом стала лучшей в Европе в категории бикини-фитнес среди участниц выше 172 сантиметров.