Залог успешной интеграции - в исчезновении различий в социальном капитале

Коснувшись того, как процесс перехода соотносится с интеграцией общества, мэр Таллинна подчеркнул, что для него всегда было важно, чтобы происходило общение двух общин, без существования в двух отдельных пузырях. По его словам, это разделение на пузыри стало в какой-то степени заметнее с началом полномасштабной войны в Украине.

«Но с другой стороны, мы также увидели, что русскоязычное сообщество существенно изменилось внутренне и стало более раздробленным, а это означает, что конфликт внутри русскоязычной общины по поводу одних и тех же общественных ценностей является довольно острым. Это определенный процесс, который сейчас идет очень активно, и наша задача как эстонского общества - реально поддержать изменения, чтобы русскоязычное население в плане ценностей было частью Эстонии», - сказал мэр.

При этом Осиновский подчеркнул, что успех нашей интеграции на самом деле заключается в межнациональных контактах.

«Например, когда мы говорим о языковой реформе в школах, мы постоянно говорим, что собираемся начать учить русских на эстонском языке. Но на самом деле нам нужно объединить эстонских и русских детей в одном школьном здании, чтобы эти отношения действительно могли быть созданы, чтобы эти различия в социальном капитале исчезли».

Как считает мэр, подтверждаемое исследованиями недоверие в обществе, питаемое тем обстоятельством, что если эстонец не знаком ни с одним русским, то русские кажутся ему чуждыми и подозрительными (та же ситуация с недоверием русского к эстонцам), будет преодолено с появлением единой школы.