Скоро в Таллинне работу потеряют около 100 учителей, которые, вероятно, не смогут подтвердить знание эстонского языка на уровне B2. Мэр Таллинна, социал-демократ Евгений Осиновский рассказал в беседе с Rus.Postimees, как власти столицы намерены справиться с этой проблемой при реализации перехода школ на эстоноязычное образование.
Несмотря на дополнительный набор студентов на педагогическое отделение, стипендии и надбавки для учителей с уровнем C1 (высший уровень) в школах перехода по-прежнему не хватает учителей. В Таллинне около 100 учителей не имеют даже категории B2 (средний уровень), которая пока позволяет работать на русском языке. Многие из них, возможно, не сдадут экзамен и с 1 августа должны будут покинуть школы. Мэр Таллинна Осиновский говорит, что мэрия крайне активно работает над решением проблемы.
«Департамент образования занимается этим вопросом, и сегодня его оценка такова, что он справится с этим. В прошлом году мы искали в два раза больше учителей, и нам удалось их найти. Мы начали серьезно над этим работать в середине апреля, и в июне я все еще не был уверен, что к сентябрю мы действительно сможем найти необходимое количество учителей для школ и детских садов. На помощь пришло и исключение правительства для учителей сроком на один год, что, безусловно, сыграло в данном случае свою роль. Так что в этом году задача будет проще», - заметил мэр.
Исключение действует до 1 августа 2025 года и относится к учителям, не обладающим категорией B2.
Самое трудное еще впереди
«А если судить по анализу ситуации и по общению со школами, то можно предположить, что впереди нас ждут еще более трудные годы, когда ученики четвертых переходных классов достигнут седьмого, восьмого и девятого классов, именно с точки зрения преподавательских ресурсов, где нужны учителя более узкого профиля: химии, физики, которые сегодня не очень популярны в эстоноязычных школах», - говорит столичный мэр.
Он рассказал, что совсем недавно с Департаментом образования обсуждались вопросы приема детей в школы в новом году, и можно было увидеть четкую тенденцию, что прием в русскоязычные школы постоянно сокращается, причем в некоторых школах - резко.
«Разумеется, в школах с преподаванием на эстонском языке этот показатель возрастет, а это значит, что не позднее следующего года необходимо будет приступить к принятию реальных организационных решений. В противном случае мы будем иметь ситуацию, когда в русскоязычных школах есть здания, учителя, но нет учеников. В то же время у нас есть ученики, которые направляются или хотят поступить в школы с преподаванием на эстонском языке, где на самом деле нет мест», - пояснил ситуацию Осиновский.
Одной из вероятных возможностей решения проблемы может быть то, что многие учителя просто будут брать дополнительные часы, чтобы покрыть нагрузку своих ушедших коллег. Евгений Осиновский признал, что это уже происходит сегодня, но, по его оценке, это не будет работать в долгосрочной перспективе.
По его словам, переход на эстонский язык обучения высвобождает ресурсы учителей, преподающих на русском языке, которые затем могут быть перенаправлены на другие классы. Причина в том, что с каждым годом остается все меньше классов, где нужны преподающие на русском языке учителя. Однако это не значит, что в будущем не усилится проблема недостатка учителей с высоким уровнем владения эстонским языком.
Залог успешной интеграции - в исчезновении различий в социальном капитале
Коснувшись того, как процесс перехода соотносится с интеграцией общества, мэр Таллинна подчеркнул, что для него всегда было важно, чтобы происходило общение двух общин, без существования в двух отдельных пузырях. По его словам, это разделение на пузыри стало в какой-то степени заметнее с началом полномасштабной войны в Украине.
«Но с другой стороны, мы также увидели, что русскоязычное сообщество существенно изменилось внутренне и стало более раздробленным, а это означает, что конфликт внутри русскоязычной общины по поводу одних и тех же общественных ценностей является довольно острым. Это определенный процесс, который сейчас идет очень активно, и наша задача как эстонского общества - реально поддержать изменения, чтобы русскоязычное население в плане ценностей было частью Эстонии», - сказал мэр.
При этом Осиновский подчеркнул, что успех нашей интеграции на самом деле заключается в межнациональных контактах.
«Например, когда мы говорим о языковой реформе в школах, мы постоянно говорим, что собираемся начать учить русских на эстонском языке. Но на самом деле нам нужно объединить эстонских и русских детей в одном школьном здании, чтобы эти отношения действительно могли быть созданы, чтобы эти различия в социальном капитале исчезли».
Как считает мэр, подтверждаемое исследованиями недоверие в обществе, питаемое тем обстоятельством, что если эстонец не знаком ни с одним русским, то русские кажутся ему чуждыми и подозрительными (та же ситуация с недоверием русского к эстонцам), будет преодолено с появлением единой школы.
«Чего нам нужно добиться, как в Таллинне, так и за его пределами, так это объединить людей. Опять же, есть проблемы, но в целом я считаю, что мы как государство и общество очень хорошо справляемся с этим процессом», - заметил Осиновский.