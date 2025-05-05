Движение трамваев в направлении Тонди прервано из-за повреждения контактной линии

В связи с повреждением контактной линии движение трамваев маршрутов 3, 4 и 5 в направлении Тонди прервано.
Повреждение произошло на участке между кругом Виру и площадью Вабадузе, недалеко от магазина Lastemaailm.
В настоящее время ведутся работы по устранению неисправности, и ожидается, что она будет устранена в течение часа.
Tallinna Linnatransport (TLT) приносит извинения за причиненные неудобства, а также просит отнестись с пониманием и при необходимости использовать альтернативные способы передвижения в указанном районе.