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Движение трамваев в направлении Тонди прервано из-за повреждения контактной линии

Трамвай. Иллюстративное фото.
Трамвай. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

В связи с повреждением контактной линии движение трамваев маршрутов 3, 4 и 5 в направлении Тонди прервано.

Повреждение произошло на участке между кругом Виру и площадью Вабадузе, недалеко от магазина Lastemaailm.

В настоящее время ведутся работы по устранению неисправности, и ожидается, что она будет устранена в течение часа.

Tallinna Linnatransport (TLT) приносит извинения за причиненные неудобства, а также просит отнестись с пониманием и при необходимости использовать альтернативные способы передвижения в указанном районе.

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