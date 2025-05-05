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На побережье Эстонии зафиксирована массовая гибель рыбы

Перевод: Каролина Вертяева
Мертвая рыба. Фото иллюстративное.
Мертвая рыба. Фото иллюстративное. Фото: Pirita linnaosa valitsus

В понедельник утром в Центр тревоги поступило сообщение, что в порту Выйсте в Хяэдемеэсте найдено множество мертвых корюшек. Сначала возникло подозрение, что рыбы погибли из-за загрязнения, но это не подтвердилось. По мнению ихтиологов, причиной их гибели стали природные процессы.

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Мариса Мооритса, в воде не было обнаружено загрязнения, но для безопасности спасатели установили боновые заграждения и сообщили о ситуации в Агентство окружающей среды.

Капитан порта Арго Менгель отметил, что мертвых корюшек находили в порту за последние пару недель, но их количество не было значительным. «Возможно, за это время здесь было около 50 мертвых рыб», - сказал он.

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