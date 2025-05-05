На побережье Эстонии зафиксирована массовая гибель рыбы

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Мариса Мооритса, в воде не было обнаружено загрязнения, но для безопасности спасатели установили боновые заграждения и сообщили о ситуации в Агентство окружающей среды.

Капитан порта Арго Менгель отметил, что мертвых корюшек находили в порту за последние пару недель, но их количество не было значительным. «Возможно, за это время здесь было около 50 мертвых рыб», - сказал он.