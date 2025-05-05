На побережье Эстонии зафиксирована массовая гибель рыбы

В понедельник утром в Центр тревоги поступило сообщение, что в порту Выйсте в Хяэдемеэсте найдено множество мертвых корюшек. Сначала возникло подозрение, что рыбы погибли из-за загрязнения, но это не подтвердилось. По мнению ихтиологов, причиной их гибели стали природные процессы.
По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Мариса Мооритса, в воде не было обнаружено загрязнения, но для безопасности спасатели установили боновые заграждения и сообщили о ситуации в Агентство окружающей среды.