Конфликт Индии и Пакистана вокруг Кашмира: возможна ли война, и что будет дальше?

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар на этой неделе заявил, что у Исламабада есть «достоверные сведения» о том, что Индия якобы готовится нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов. Это заявление прозвучало 30 апреля, с тех пор военной эскалации между странами не произошло.

Но может ли действительно начаться война между Индией и Пакистаном? Об этом ведущие подкаста Русской службы Би-би-си «Что это было?» спросили у специалиста по Индии и автора телеграм-канала India Analytics Алексея Захарова.

Насколько опасна ситуация?

Захаров не считает ситуацию, сложившуюся после нападений, уникальной. Он отмечает, что для отношений Пакистана и Индии характерна определенная цикличность.

«Если мы возьмем более недавний отрезок времени, в XXI веке, последние 25 лет, то подобных крупных террористических атак было как минимум пять, и почти каждая из них приводила к обострению отношений Индии и Пакистана, к такой увеличенной риторике с обеих сторон и к напряжению на линии контроля», — сказал эксперт в интервью Русской службе Би-би-си.

По словам эксперта, нападение в Пахалгаме можно сравнить с ситуацией 2019 и 2016 года, когда произошли крупные нападения боевиков в индийской части Кашмира. Но, как отмечает Алексей Захаров, в отличие от атаки 23 апреля, они были направлены не против мирного населения, а против индийских военных.