Руководство США критикует Германию: «Это замаскированная тирания»

Германия подверглась критике со стороны американского руководства после того, как внутренняя разведка (BfV) признала партию «Альтернатива для Германии» (AfD) правоэкстремистской организацией на федеральном уровне.
«Германия только что предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия для слежки за оппозицией. Это - не демократия, это - замаскированная тирания. По-настоящему экстремистской является не популярная AfD - которая заняла второе место на последних выборах - а смертоносная политика открытых границ, против которой AfD выступает», - написал в пятницу в соцсети X госсекретарь США Марко Рубио, подчеркнув, что Германия должна изменить свой курс.