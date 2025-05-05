Руководство США критикует Германию: «Это замаскированная тирания»

«Германия только что предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия для слежки за оппозицией. Это - не демократия, это - замаскированная тирания. По-настоящему экстремистской является не популярная AfD - которая заняла второе место на последних выборах - а смертоносная политика открытых границ, против которой AfD выступает», - написал в пятницу в соцсети X госсекретарь США Марко Рубио, подчеркнув, что Германия должна изменить свой курс.