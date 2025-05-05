Пн, 5.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Полицейский получил огнестрельное ранение при задержании подростка, угнавшего автомобиль вблизи Таллинна

Полиция.
Полиция. Фото: Taavi Sepp

В понедельник, 5 мая, около в 18:30 читатель Rus.Postimees сообщил, что слышал выстрел недалеко от детского сада Väike Päike на Соосепа-теэ в волости Виймси. 

Выяснилось, что в понедельник около 16:40 в полицию поступило сообщение: в волости Виймси 13-летний подросток угнал автомобиль, принадлежащий его родственнику. Информация была немедленно передана находившимся поблизости патрулям. Полицейские заметили автомобиль в районе Пярнамяэ, подали водителю сигнал об остановке, однако находившийся за рулем Mercedes подросток проигнорировал требование, прибавил скорость и, лавируя в потоке машин, начал скрываться. Вскоре он съехал с дороги в кювет, где его задержали полицейские.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Рааво Ярва, один из полицейских получил ранение, когда после задержания случайно выстрелил себе в ногу из табельного оружия.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх