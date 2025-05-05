Полицейский получил огнестрельное ранение при задержании подростка, угнавшего автомобиль вблизи Таллинна

Выяснилось, что в понедельник около 16:40 в полицию поступило сообщение: в волости Виймси 13-летний подросток угнал автомобиль, принадлежащий его родственнику. Информация была немедленно передана находившимся поблизости патрулям. Полицейские заметили автомобиль в районе Пярнамяэ, подали водителю сигнал об остановке, однако находившийся за рулем Mercedes подросток проигнорировал требование, прибавил скорость и, лавируя в потоке машин, начал скрываться. Вскоре он съехал с дороги в кювет, где его задержали полицейские.