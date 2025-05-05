Приличная сумма Кейтеринг для нужд государства обойдется в миллионы евро

Целью закупки является заключение договора на оказание услуг кейтеринга, который при необходимости включает также предоставление обслуживающего персонала, аренду инвентаря, транспортировку еды и другие сопутствующие услуги. Услуга будет заказываться для различных типов мероприятий, включая совещания, обучения и прочие.

Поставщик должен быть готов оказывать питание в зависимости от характера мероприятия - в виде буфета, обслуживания за столом или индивидуально упакованных порций. При составлении меню необходимо учитывать также особые потребности, такие как непереносимость глютена или лактозы, а также вегетарианство.