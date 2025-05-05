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Приличная сумма Кейтеринг для нужд государства обойдется в миллионы евро

Наличные. Фото иллюстративное.
Наличные. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Из данных регистра государственных закупок следует, что Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) собирается заказывать услуги кейтеринга на сумму 4,5 миллиона евро для фонда CR14.

Целью закупки является заключение договора на оказание услуг кейтеринга, который при необходимости включает также предоставление обслуживающего персонала, аренду инвентаря, транспортировку еды и другие сопутствующие услуги. Услуга будет заказываться для различных типов мероприятий, включая совещания, обучения и прочие.

Поставщик должен быть готов оказывать питание в зависимости от характера мероприятия - в виде буфета, обслуживания за столом или индивидуально упакованных порций. При составлении меню необходимо учитывать также особые потребности, такие как непереносимость глютена или лактозы, а также вегетарианство.

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