Любовный аферист: 46-летняя жительница Эстонии лишилась более 200 тысяч евро

Мошенники выманили у женщины, проживающей в Виймси, более 200 000 евро.
Живущая в Виймси 46-летняя женщина познакомилась в Facebook с мошенником, который после трех месяцев общения завел речь о зарабатывании денег на бирже.
Он порекомендовал маклера, который согласился бы руководить жертвой в инвестировании. Затем под руководством маклера был создан счет на торговой платформе и совершен первый взнос. Чтобы переводить все больше денег на платформу, жертва брала деньги в долг у знакомых и родственников.
Теперь она больше не может снимать деньги с платформы и от нее требуют дополнительных платежей.
Ущерб от мошенничества составляет 220 000 евро.