Любовный аферист: 46-летняя жительница Эстонии лишилась более 200 тысяч евро

Живущая в Виймси 46-летняя женщина познакомилась в Facebook с мошенником, который после трех месяцев общения завел речь о зарабатывании денег на бирже.

Он порекомендовал маклера, который согласился бы руководить жертвой в инвестировании. Затем под руководством маклера был создан счет на торговой платформе и совершен первый взнос. Чтобы переводить все больше денег на платформу, жертва брала деньги в долг у знакомых и родственников.