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Любовный аферист: 46-летняя жительница Эстонии лишилась более 200 тысяч евро

Женщины часто влюбляются в аферистов. Иллюстративное фото
Женщины часто влюбляются в аферистов. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Мошенники выманили у женщины, проживающей в Виймси, более 200 000 евро.

Живущая в Виймси 46-летняя женщина познакомилась в Facebook с мошенником, который после трех месяцев общения завел речь о зарабатывании денег на бирже.

Он порекомендовал маклера, который согласился бы руководить жертвой в инвестировании. Затем под руководством маклера был создан счет на торговой платформе и совершен первый взнос. Чтобы переводить все больше денег на платформу, жертва брала деньги в долг у знакомых и родственников.

Теперь она больше не может снимать деньги с платформы и от нее требуют дополнительных платежей.

Ущерб от мошенничества составляет 220 000 евро.

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