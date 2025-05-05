Юри Ратас об обвинениях Центристской партии: они пали очень низко

Бывший председатель Центристской партии и нынешний член Европарламента от партии «Отечество» Юри Ратас отвергает обвинения бывших однопартийцев в том, что он якобы использовал десятки тысяч евро из средств Центристской партии для финансирования личных избирательных кампаний и не платил членские взносы.
По словам генерального секретаря Центристской партии Аннели Отть, Юри Ратас использовал более 61 000 евро из средств партии на покрытие расходов своих личных избирательных кампаний и не уплатил более 5000 евро членских взносов, установленных уставом партии.