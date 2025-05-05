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Юри Ратас об обвинениях Центристской партии: они пали очень низко

Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Martin Pedaja

Бывший председатель Центристской партии и нынешний член Европарламента от партии «Отечество» Юри Ратас отвергает обвинения бывших однопартийцев в том, что он якобы использовал десятки тысяч евро из средств Центристской партии для финансирования личных избирательных кампаний и не платил членские взносы.

По словам генерального секретаря Центристской партии Аннели Отть, Юри Ратас использовал более 61 000 евро из средств партии на покрытие расходов своих личных избирательных кампаний и не уплатил более 5000 евро членских взносов, установленных уставом партии.

Отть уточнила, что Ратас использовал партийные средства в период подготовки к выборам в местные самоуправления в 2017 и 2021 годах, а также к парламентским выборам 2019 и 2023 годов.

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