В США нашли живой и невредимой женщину, пропавшую без вести 63 года назад

На момент исчезновения Бакеберг было 20 лет, сообщает полиция штата Висконсин.

Выяснилось, что сейчас она живет в другом штате, а «уехала из дома по собственной воле, а не в результате преступления или противоправных действий».

Шериф сообщил, что все это время женщина жила за пределами Висконсина, но других подробностей не предоставил.

По данным некоммерческой организации Wisconsin Missing Persons Advocacy, Одри Бакеберг вышла замуж, когда ей было 15 лет. В браке у нее родилось двое детей.

Отношения с мужем были сложными: незадолго до исчезновения Одри подала в суд, утверждая, что муж ее избивал и угрожал убить.

В день исчезновения женщина уехала за зарплатой на фабрику по производству шерсти, где она работала.

Вместе с няней своих детей Одри доехала на попутке до Мэдисона (столицы штата Висконсин), затем женщины пересели на автобус и добрались до Индианаполиса (штат Индиана).

14-летняя няня рассказала полиции, что ей стало тревожно, и она решила вернуться домой, но Одри отказалась. В последний раз ее видели на автобусной остановке.

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Офис шерифа округа Сок сообщил, что все эти годы следователи активно искали пропавшую женщину, рассматривая разные версии, но дело зашло в тупик.