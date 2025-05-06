Сотни евро за могилу: в Литве набирает обороты необычный бизнес

В преддверии Дня матери, поставщики этих услуг фиксируют рост количества заказов и отмечают, что этот день становится одним из самых загруженных периодов в году.

Интерес растет - подтверждает Рута, руководитель компании по обслуживанию кладбищ Eram service. Она отмечает, что жители Литвы все активнее интересуются подобными услугами.

«В марте и апреле количество заказов было в три раза больше, чем за те же месяцы прошлого года. Сделать точные выводы сложно, но, скорее всего, это тенденция - популярность этих услуг растет», - говорит Рута.

На сайте компании указано, что разовая уборка могилы может стоить от 42 до 150 евро, в зависимости от ее размера и состояния. В эту цену не входят дополнительные услуги, такие как зажигание свечей, полив и посадка цветов, украшения, обрезка кустов или прополка сорняков.

За эти дополнительные услуги придется доплатить от 4,4 до 40 евро.

Тем, кто хочет, чтобы за могилами ухаживали регулярно в течение всего сезона, придется платить больше. Точные расценки назвать трудно, так как они зависят от конкретного участка, частоты уборок и дополнительных услуг.

Нерегулярное обслуживание включает четыре уборки в год: к Дню матери, Дню отца, Дню всех святых и еще одному важному семейному празднику.

Стоимость таких услуг составляет от 128 до 225 евро, без учета дополнительных расходов.

В другой компании - Pamenu.lt - отмечают, что в последние годы интерес к услугам по уходу за могилами значительно вырос. День матери - одно из важнейших событий года в этом плане.

«Это один из главных дней в году, когда родные хотят почтить память умерших матерей, бабушек и других женщин в семье. Наплыв заказов обычно начинается за одну-две недели до Дня матери. Однако некоторые клиенты заказывают услуги и раньше - в середине или даже в начале апреля, особенно если требуются более сложные работы, например, мытье памятника или чистка брусчатки», - рассказывает представитель компании Лаура.