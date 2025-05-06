Счастья больше, чем досады: эстонские керлеры завоевали путевку на Олимпиаду

«Я счастлива процентов на шестьдесят, а сорок процентов - это чувство досады, но все же я больше счастлива, потому что многие годы мы упорно боролись за олимпийскую путевку. Во время последнего матча группового этапа мы уже видели, что она ускользает. Тогда стало особенно страшно, но теперь, когда путевка в руках и мы победили Канаду, ощущение от этого достижения просто замечательное», – сказала Калдвеэ.

Победа в четвертьфинале над канадской парой, принимавшей чемпионат мира, особенно порадовала. «Когда играешь против местной команды, сразу ощущается, как ледовый холл становится мрачнее, если мы выходим вперед. Мы будто отбираем у них силу и получаем ее себе», – сказала Калдвеэ.

По мнению эстонской керлерши, эта энергия пригодится и на зимней Олимпиаде следующего года, где их ждет встреча с теми же соперниками. «На Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо Канаду будет представлять та же пара, и у нас однозначно есть небольшое психологическое преимущество, ведь мы обыграли их на нынешнем чемпионате мира», – отметила Калдвеэ.

В ходе всего чемпионата большое внимание привлекла очень четкая, конкретная и громкая коммуникация между эстонскими керлерами. Калдвеэ отметила, что, чтобы сберечь голос, она каждую ночь пила горячий чай.

«Бывали турниры, где к середине у меня садился голос, потому что приходится кричать. Ведь на ледовой арене проходит сразу несколько матчей, и нужно перекрикивать других. Если соперники громкие, приходится говорить еще громче», – объяснила Калдвеэ.