В Европе ситуация с тем, как отмечать окончание войны на континенте, вообще для каждой страны разная. В странах Балтии это событие отмечать вообще нет причины, ведь для Эстонии, Латвии и Литвы война сменилась десятилетиями оккупации, которые по своей разрушительности для экономик стран и жизненного уклада людей мало чем отличались от войны.

Для рядового эстонца депортация его семьи в Сибирь в 1949 году и бомбардировка Таллинна в 1944 году - это все части одной истории, начавшаяся с желания Сталина вернуть территории, которые когда-то были частью Российской империи. Схожая ситуация в странах Восточной Европы, где СССР просто заменил своей оккупацией оккупацию Германии.

Разница между оккупантом и освободителем в том, что освободитель уходит с освобожденной территории, а оккупант устанавливает там марионеточный режим. Отмечать в положительном ключе день, когда тебя оккупировали, было бы сегодня странным, согласитесь.

Что же до Западной Европы, то это тоже никакой не праздник, а день памяти в первую очередь. После войны Европа была обескровлена и разрушена, поэтому праздновать особо нечего. Это особенно видно в Германии, стране, которая и развязала Вторую мировую войну.