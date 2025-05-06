Чтобы не запачкаться в российском победобесии, чтить память погибших во Второй мировой войне можно 8 мая, как это делают везде в Европе, а 9 мая праздновать День Европы, как символ мира на европейском континенте, считает активист и блогер Даниил Куракин.
9 мая давно перестало быть просто датой окончания Второй мировой войны. Из дня памяти и скорби оно превратилось в инструмент пропаганды, политического ритуала и самоутверждения.
Современное 9 мая в России - это инструмент пропаганды, способ продемонстрировать свою силу через лозунги и парады. При этом за всем этим пафосом скрывается абсолютно мерзкое и антигуманное поведение людей.
Например, когда родители с животным безумием одевают своих совсем маленьких детей в советскую военную форму. Когда мужчины лепят на свои машины наклейки со словами «на Берлин» и «можем повторить». Конечно, они не могут повторить в своем Саратове уровень жизни и зарплаты жителей Кельна, но зато грезить войной всегда горазды.
Рождение победобесия
Россия на протяжении всего правления Путина готовила россиян к войне через нарративы о том, что «мы - нация победителей», а весь мир России просто завидует. Россияне поверили в свою исключительность перед судом истории, поверили в опьяняющий самообман о том, что им уготована судьба борцов с нацистами, даже несмотря на то, что нацисты были побеждены уже целых 80 лет назад.
Так родилось победобесие, когда к 9 мая происходит соревнование - кто больше георгиевских лент на себя приклеит и кто найдет самый нелепый способ отметить себя самым патриотичным «помнителем», будь то переделанная в танк «Лада» или водка в черно-оранжевых полосах.
Ветераны, еще недавно окруженные уважением, оказались на вторых ролях - их затмили ряженые в форму «казаки» с георгиевскими лентами и чиновники, возлагающие цветы под объективы камер. Угар, безумие и чувство собственного превосходства, при котором русский человек смотрит свысока на всех остальных, ведь он - так называемый победитель.
Еще до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, мы видели ровно те же безобразные «Бессмертные полки» и в Таллинне.
Однако когда война из «условной» стала реальной, смотреть сквозь пальцы на это победобесие оказалось уже невозможно, особенно когда его символы стали напрямую использоваться в актах военной агрессии.
Георгиевские ленты, которые изначально создавались как символика празднования победобесного 9 мая, красуются на форме российских оккупантов. Различные песни о войне звучат из уст исполнителей, получающих ордена за лояльность верховному главнокомандующему.
Они смогли повторить, причем повторить именно то, чего всегда хотели - войну. С этих пор в Эстонии нет места этому победобесию и за этим строго следят, поскольку публичное оправдание геноцидной войны путинского режима против мирной Украины не должно звучать безнаказанно.
Не все подвержены дурману
Но есть же люди, которые не одурманены этим победобесием. Люди, которые хотят просто почтить память жертв той большой войны 80 лет назад. Причем такие находятся с обеих сторон. Для них обычно не нужны символы, алкоголь, льющийся рекой и шумные песни под аккордеон.
Те, кому действительно дорога память, просто поставят свечку за упокой своего деда или прадеда. Очень часто, когда таких людей спрашиваешь от том, что говорил их дед о войне, в ответ слышится, что он смотрел с презрением на тех, кто исповедует культ победобесия, и никогда не называл этот день праздником.
После полномасштабного вторжения с исчезновением всех этих победобесных атрибутов, а также конкретных людей, которые их здесь раздавали на своих шествиях с дедами на палке, 9 мая возле Бронзового солдата стало наконец-то цивилизованным событием. Неужели нужно созывать много полиции, ставить заборы и устраивать проверки, чтобы излечить людей от вируса победобесия? С одной стороны - да, и на вид там теперь действительно начало происходить что-то похожее на тихое мероприятие поминовения жертв войны.
Но с другой, если туда прийти в этот день, в глаза начнут бросаться определенные детали. Когда я был на кладбище 9 мая в прошлом году, чтобы записать там кадры для выпуска своего видеоблога, сам часто там слышал фразы в духе «мы их освободили, а они вот так» или «это все из-за проклятой Украины».
То есть людям недостаточно просто прийти и положить цветок на могилу, нужно это сделать с пафосом, чтобы все видели, надеть эту несчастную колорадскую ленту, которой как явлению всего лишь 20 лет исполнилось. Эта ленточка никакого отношения к истории не имеет, это акция, которая была начата «РИА Новости» и «Студенческой общиной» в современной России.
Полосатую ленту продвигали в качестве противопоставления западной традиции носить цветок мака 8 мая, и, кстати, поэтому вдвойне странно видеть ее у людей, живущих на Западе, в Европе.
Война продолжилась десятилетиями оккупации
В Европе ситуация с тем, как отмечать окончание войны на континенте, вообще для каждой страны разная. В странах Балтии это событие отмечать вообще нет причины, ведь для Эстонии, Латвии и Литвы война сменилась десятилетиями оккупации, которые по своей разрушительности для экономик стран и жизненного уклада людей мало чем отличались от войны.
Для рядового эстонца депортация его семьи в Сибирь в 1949 году и бомбардировка Таллинна в 1944 году - это все части одной истории, начавшаяся с желания Сталина вернуть территории, которые когда-то были частью Российской империи. Схожая ситуация в странах Восточной Европы, где СССР просто заменил своей оккупацией оккупацию Германии.
Разница между оккупантом и освободителем в том, что освободитель уходит с освобожденной территории, а оккупант устанавливает там марионеточный режим. Отмечать в положительном ключе день, когда тебя оккупировали, было бы сегодня странным, согласитесь.
Что же до Западной Европы, то это тоже никакой не праздник, а день памяти в первую очередь. После войны Европа была обескровлена и разрушена, поэтому праздновать особо нечего. Это особенно видно в Германии, стране, которая и развязала Вторую мировую войну.
8 мая там нет парадов, нет оваций, есть только молчаливая благодарность союзникам за то, что не дали нацизму победить. Нет ничего подобного ни в Великобритании, ни во Франции, ни в США, хотя учитывая последние сообщения нездорового головой президента последних, там все может быть. Но общий посыл таков, что никто кроме России не превращает день окончания войны в безумный карнавал лицемерия, в котором война лишь превозносится, но не порицается.
Поучитесь у Украины
В этом смысле тем, кто хочет отметить день окончания войны в Европе достойно, стоит поучиться у украинцев. Они, вместе со всей остальной Европой, отмечают 8 мая. Вместо колорадских лент - оригинальные цветы красного мака. Вместо лозунгов «можем повторить» - предупреждение «никогда снова», которое несет куда более правильный и миролюбивый посыл.
Вместо дат войны между СССР с его бывшим союзником, гитлеровской Германией (1941-1945), в Украине актуальны даты 1939-1945, то есть с нападения Гитлера на Польшу, что и является началом Второй мировой войны.
Мне все больше кажется, что то, что Россия постоянно проталкивает 1941 год в своих нарративах - это своего рода стремление замолчать факт, что два первых года войны СССР был союзником Гитлера. Для российской истории этих двух лет будто бы и не существует, в отличие от Украины, которая смотрит на войну целиком.
Формула здоровья
Наконец, сама дата 8 мая. Она ближе европейцам и в ней нет пропагандистского налета, какой есть у 9-го числа, которое стало своего рода символом всего этого российского милитаристского угара. Поэтому, если вы хотите максимально отдалиться от тени российского империализма, вы отнесете цветы на кладбище 8 мая, в то время как 9-го отпразднуете со всей Эстонией День Европы.
Этот праздник не менее миротворческий, чем день окончания войны, поскольку 9 мая 1950 году французский министр иностранных дел Робер Шуман выступил с речью, в которой предложил Франции и Германии - двум странам с многовековой историей войн и распрей - объединить производство угля и стали, что стало первым шагом к созданию Европейского союза.
ЕС, благодаря экономическим связям, которые он сформировал, пресек возможности повторения войн между европейскими государствами. Евросоюз стал своего рода гарантом мира и условий для укрепления единства среди европейцев. По-моему, как раз вот это хороший повод отпраздновать. Тихо и с уважением вспоминать жертв войны 8 мая и праздновать единство во имя мира 9 мая - вот формула здоровья, которую общество может начинать соблюдать.