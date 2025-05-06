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Начато строительство моста в Северную Корею, «Маша и Медведь» переезжают на Кипр, «Волгоград» стал «Сталинградом». Обзор событий в РФ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин. Фото: Alexei Nikolsky

Россия начала строительства первого автомобильного моста в Северную Корею, который уже назвали «символом бессмертной дружбы и сотрудничества» для отношений двух стран. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.

Легендарная российская студия «Анимаккорд», создавшая самый популярный в мире мультсериал «Маша и Медведь», окончательно переезжает на Кипр, чтобы не ассоциироваться с РФ. Владимир Путин подписал указ о переименовании аэропорта «Волгоград» в аэропорт «Сталинград» - таким образом, российское правительство вплотную подошло к давно обсуждаемому переименованию и самого города.

Автомобильный поворот на восток

В Приморском крае начато строительство первого автомобильного моста между Россией и Северной Кореей. Стройку обещают завершить всего за полтора года, к концу 2026 года. А ее значимость настолько ценят в Москве, что отправили на торжественный запуск строительства аж самого премьер-министра России Михаила Мишустина. Который уже поспешил заявить, что мост станет «громадным символом бессмертной дружбы и сотрудничества» между двумя странами. Кстати, на прошлой неделе КНДР впервые официально подтвердила участие своих солдат в войне с Украиной - так что куда уж дружнее.

Несмотря на то, что в России долго и громко говорят о «повороте на Восток» (что в политике, что в экономике), до последнего времени реальных подтверждений этим лозунгам практически не существовало. Взять те же мосты. Ладно с Северной Кореей, так ведь даже с Китаем, который из иных российских областных центров на Дальнем Востоке видно невооруженным глазом, вплоть до 2022 года не существовало прямого автомобильного сообщения.

Церемония закладки фундамента нового автомобильного моста через реку Туманная, который свяжет Северную Корею с Россией.
Церемония закладки фундамента нового автомобильного моста через реку Туманная, который свяжет Северную Корею с Россией. Фото: KCNA

Первый автомобильный мост между Россией и Китаем (да и то лишь для грузового транспорта) был открыт только в июне 2022 года недалеко от российского Благовещенска, после более чем полувекового обсуждения и почти двадцати лет строительства. Незадолго до этого, в апреле 2022 года был открыл первый железнодорожный мост через Амур в Еврейской автономной области. То есть, даже с Китаем стабильное транспортное сообщение существует всего-то три года.

С Северной Кореей до сегодняшнего дня Россию связывает лишь один железнодорожный мост. И по меркам российского дальневосточного сотрудничества стройка автомобильного моста продвигается фактически космическими темпами. Только в июне 2024 года было подписано соглашение о его строительстве, меньше, чем через год, начались реальные работы, а еще через полтора года планируется запуск движения.

Видимо, сроки на объекте устанавливаются по законам военного времени, ведь Северная Корея - поставщик и живой силы, и вооружений для современной Российской Федерации.

Кстати, дружба с одной из самых известных в мире стран-изгоев, не ограничивается войной и транспортом. Например, прошлым летом российские школьники впервые централизованно отдохнули в северокорейском лагере «Сондовон». Осенью 2024 года в школах РФ открылось сто «Школьных клубов дипломатии», в которых российские пионеры начали писать письма северокорейским.

«Маша и Медведь» больше не российские

Мультипликационная студия «Анимаккорд», придумавшая и создающая до сих пор легендарный во всем мире мультсериал «Маша и Медведь» окончательно ликвидирует свой московский офис до конца июня и разрывает все связи с Россией. Этим завершается более чем десятилетняя история методичного отказа студии от любых ассоциаций с Россией - еще в 2014 году авторские права на мультсериал были переданы в кипрский офис компании. В России оставались только сотрудники. Теперь не будет и их.

«Маша и Медведь» - самый известный и самый успешный мультсериал, возникший в России. В 2019 году одна из его серий вошла в Книгу рекордов Гиннеса как как самый просматриваемый анимационный ролик на платформе YouTube. «Маша и Медведь» переведена на 39 языков мира, а совокупное число подписчиков на русскоязычном и англоязычном каналах проекта превышает сто миллионов человек.

Мультфильм «Маша и Медведь».
Мультфильм «Маша и Медведь». Фото: Mudrats Alexandra

В силу этого «Маша и Медведь» долгое время считался не только одним из самых известных во всем мире российских проектов (вроде «Яндекса»), но и своеобразным фактором российской «мягкой силы». Из-за последней ассоциации в самой компании по меньшей мере последние десять лет испытывали публичные неудобства, постоянно выпуская пресс-релизы о том, что «Маша и Медведь» - не российский, а международный проект. Это и стало фактором окончательного отъезда студии из РФ. Видимо, им совсем надоело оправдываться.

«Волгоград» теперь «Сталинград»

Владимир Путин своим указом переименовал аэропорт «Волгоград» и присвоил ему официальное и постоянное наименование «Сталинград». То есть, фактически сделал первый шаг к возвращению всему городу своего, так сказать, исторического названия.

Дискуссии об этом переименовании привлекают все стороны. Официальным властям это важно, потому что Сталинградская битва в официальной российской историографии считается чуть ли не главным событием Второй мировой войны. А поскольку 9 мая - уже давно главный российский праздник, то из болезненной ностальгии по всему военно-советскому отлично вытекает желание переименовать Волгоград обратно в Сталинград.

Аэропорт «Волгоград» был переименован.
Аэропорт «Волгоград» был переименован. Фото: Dmitry Rogulin

А для оппозиции и внешних наблюдателей такое переименование означало бы символ окончательного расставания с ужимками и недоговорками российских властей по поводу их симпатий лично к Сталину и к созданному им политическому режиму. Вот и бьются и те и другие: одни за переименование, другие - против.

Волжский город Царицын стал Сталинградом ровно сто лет назад - в 1925 году. В «Волгоград» его переименовали в 1961 году на волне «разоблачения культа личности». В 2010-х подобная «либеральщина» в России стала немодной, а культ Сталина напротив, лишь набирал обороты.

Поэтому еще несколько лет назад власти пришли к соломонову решению - Волгоград переименовывают в Сталинград на несколько дней к 9 мая (да, даже таблички на въезде в город меняют), а затем название возвращают.

В этом году появилась новая странная инициатива - аэропорты Санкт-Петербурга и Волгограда в рамках авиационной навигации официально с 8 по 10 мая переименовали в Ленинград и Сталинград соответственно. В отношении Волгограда это решение теперь закрепили еще и, что называется, на вывесках.

Сами горожане, кстати, не в особенном восторге от подобных инициатив. Согласно опросу, проведенному в 2023 году, 67% жителей Волгограда были против переименования города в Сталинград. Большинство, кстати, по вполне обычным бытовым основаниям - люди боятся лишних затрат и проблем с обменом и получением новых документов.

Впрочем, кого мнение людей особенно будет интересовать, когда речь идет о решении государственной важности. Здесь, можно сказать, решается судьба всего национального исторического мифа. И доверять такое дело горожанам ну никак нельзя.

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