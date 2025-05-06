Начато строительство моста в Северную Корею, «Маша и Медведь» переезжают на Кипр, «Волгоград» стал «Сталинградом». Обзор событий в РФ

Россия начала строительства первого автомобильного моста в Северную Корею, который уже назвали «символом бессмертной дружбы и сотрудничества» для отношений двух стран. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Легендарная российская студия «Анимаккорд», создавшая самый популярный в мире мультсериал «Маша и Медведь», окончательно переезжает на Кипр, чтобы не ассоциироваться с РФ. Владимир Путин подписал указ о переименовании аэропорта «Волгоград» в аэропорт «Сталинград» - таким образом, российское правительство вплотную подошло к давно обсуждаемому переименованию и самого города.
Автомобильный поворот на восток
В Приморском крае начато строительство первого автомобильного моста между Россией и Северной Кореей. Стройку обещают завершить всего за полтора года, к концу 2026 года. А ее значимость настолько ценят в Москве, что отправили на торжественный запуск строительства аж самого премьер-министра России Михаила Мишустина. Который уже поспешил заявить, что мост станет «громадным символом бессмертной дружбы и сотрудничества» между двумя странами. Кстати, на прошлой неделе КНДР впервые официально подтвердила участие своих солдат в войне с Украиной - так что куда уж дружнее.
Несмотря на то, что в России долго и громко говорят о «повороте на Восток» (что в политике, что в экономике), до последнего времени реальных подтверждений этим лозунгам практически не существовало. Взять те же мосты. Ладно с Северной Кореей, так ведь даже с Китаем, который из иных российских областных центров на Дальнем Востоке видно невооруженным глазом, вплоть до 2022 года не существовало прямого автомобильного сообщения.
Первый автомобильный мост между Россией и Китаем (да и то лишь для грузового транспорта) был открыт только в июне 2022 года недалеко от российского Благовещенска, после более чем полувекового обсуждения и почти двадцати лет строительства. Незадолго до этого, в апреле 2022 года был открыл первый железнодорожный мост через Амур в Еврейской автономной области. То есть, даже с Китаем стабильное транспортное сообщение существует всего-то три года.
С Северной Кореей до сегодняшнего дня Россию связывает лишь один железнодорожный мост. И по меркам российского дальневосточного сотрудничества стройка автомобильного моста продвигается фактически космическими темпами. Только в июне 2024 года было подписано соглашение о его строительстве, меньше, чем через год, начались реальные работы, а еще через полтора года планируется запуск движения.
Видимо, сроки на объекте устанавливаются по законам военного времени, ведь Северная Корея - поставщик и живой силы, и вооружений для современной Российской Федерации.
Кстати, дружба с одной из самых известных в мире стран-изгоев, не ограничивается войной и транспортом. Например, прошлым летом российские школьники впервые централизованно отдохнули в северокорейском лагере «Сондовон». Осенью 2024 года в школах РФ открылось сто «Школьных клубов дипломатии», в которых российские пионеры начали писать письма северокорейским.
«Маша и Медведь» больше не российские
Мультипликационная студия «Анимаккорд», придумавшая и создающая до сих пор легендарный во всем мире мультсериал «Маша и Медведь» окончательно ликвидирует свой московский офис до конца июня и разрывает все связи с Россией. Этим завершается более чем десятилетняя история методичного отказа студии от любых ассоциаций с Россией - еще в 2014 году авторские права на мультсериал были переданы в кипрский офис компании. В России оставались только сотрудники. Теперь не будет и их.
«Маша и Медведь» - самый известный и самый успешный мультсериал, возникший в России. В 2019 году одна из его серий вошла в Книгу рекордов Гиннеса как как самый просматриваемый анимационный ролик на платформе YouTube. «Маша и Медведь» переведена на 39 языков мира, а совокупное число подписчиков на русскоязычном и англоязычном каналах проекта превышает сто миллионов человек.
В силу этого «Маша и Медведь» долгое время считался не только одним из самых известных во всем мире российских проектов (вроде «Яндекса»), но и своеобразным фактором российской «мягкой силы». Из-за последней ассоциации в самой компании по меньшей мере последние десять лет испытывали публичные неудобства, постоянно выпуская пресс-релизы о том, что «Маша и Медведь» - не российский, а международный проект. Это и стало фактором окончательного отъезда студии из РФ. Видимо, им совсем надоело оправдываться.
«Волгоград» теперь «Сталинград»
Владимир Путин своим указом переименовал аэропорт «Волгоград» и присвоил ему официальное и постоянное наименование «Сталинград». То есть, фактически сделал первый шаг к возвращению всему городу своего, так сказать, исторического названия.
Дискуссии об этом переименовании привлекают все стороны. Официальным властям это важно, потому что Сталинградская битва в официальной российской историографии считается чуть ли не главным событием Второй мировой войны. А поскольку 9 мая - уже давно главный российский праздник, то из болезненной ностальгии по всему военно-советскому отлично вытекает желание переименовать Волгоград обратно в Сталинград.
А для оппозиции и внешних наблюдателей такое переименование означало бы символ окончательного расставания с ужимками и недоговорками российских властей по поводу их симпатий лично к Сталину и к созданному им политическому режиму. Вот и бьются и те и другие: одни за переименование, другие - против.
Волжский город Царицын стал Сталинградом ровно сто лет назад - в 1925 году. В «Волгоград» его переименовали в 1961 году на волне «разоблачения культа личности». В 2010-х подобная «либеральщина» в России стала немодной, а культ Сталина напротив, лишь набирал обороты.
Поэтому еще несколько лет назад власти пришли к соломонову решению - Волгоград переименовывают в Сталинград на несколько дней к 9 мая (да, даже таблички на въезде в город меняют), а затем название возвращают.
В этом году появилась новая странная инициатива - аэропорты Санкт-Петербурга и Волгограда в рамках авиационной навигации официально с 8 по 10 мая переименовали в Ленинград и Сталинград соответственно. В отношении Волгограда это решение теперь закрепили еще и, что называется, на вывесках.
Сами горожане, кстати, не в особенном восторге от подобных инициатив. Согласно опросу, проведенному в 2023 году, 67% жителей Волгограда были против переименования города в Сталинград. Большинство, кстати, по вполне обычным бытовым основаниям - люди боятся лишних затрат и проблем с обменом и получением новых документов.
Впрочем, кого мнение людей особенно будет интересовать, когда речь идет о решении государственной важности. Здесь, можно сказать, решается судьба всего национального исторического мифа. И доверять такое дело горожанам ну никак нельзя.