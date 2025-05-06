Начато строительство моста в Северную Корею, «Маша и Медведь» переезжают на Кипр, «Волгоград» стал «Сталинградом». Обзор событий в РФ

Легендарная российская студия «Анимаккорд», создавшая самый популярный в мире мультсериал «Маша и Медведь», окончательно переезжает на Кипр, чтобы не ассоциироваться с РФ. Владимир Путин подписал указ о переименовании аэропорта «Волгоград» в аэропорт «Сталинград» - таким образом, российское правительство вплотную подошло к давно обсуждаемому переименованию и самого города.

Автомобильный поворот на восток

В Приморском крае начато строительство первого автомобильного моста между Россией и Северной Кореей. Стройку обещают завершить всего за полтора года, к концу 2026 года. А ее значимость настолько ценят в Москве, что отправили на торжественный запуск строительства аж самого премьер-министра России Михаила Мишустина. Который уже поспешил заявить, что мост станет «громадным символом бессмертной дружбы и сотрудничества» между двумя странами. Кстати, на прошлой неделе КНДР впервые официально подтвердила участие своих солдат в войне с Украиной - так что куда уж дружнее.

Несмотря на то, что в России долго и громко говорят о «повороте на Восток» (что в политике, что в экономике), до последнего времени реальных подтверждений этим лозунгам практически не существовало. Взять те же мосты. Ладно с Северной Кореей, так ведь даже с Китаем, который из иных российских областных центров на Дальнем Востоке видно невооруженным глазом, вплоть до 2022 года не существовало прямого автомобильного сообщения.

Церемония закладки фундамента нового автомобильного моста через реку Туманная, который свяжет Северную Корею с Россией. Фото: KCNA