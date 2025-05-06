То, что не удалось Йоакиму Хелениусу: расширяющий зоны деятельности Infortar купил компанию Estonia Farmid

«Наша компания достаточно большая и находится в хорошей форме. Вся логика экономики и предпринимательства заключается в том, что необходимо постоянно рисковать и инвестировать. Мы местные владельцы, все наши активы - это вот эта компания. Это требует больших инвестиций. Например, строительство фермы - это инвестиция в несколько десятков миллионов евро. Нам уже больше 60 лет, и, учитывая глубину наших кошельков, это довольно рискованные инвестиции, - отметил Марранди. - Мы также хотим пользоваться плодами нашей предпринимательской деятельности, а не просто вести бизнес в интересах банков».