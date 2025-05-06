Госсуд оправдал владельца «конторы смерти»: человек имеет право добровольно уйти из жизни

Пауля Таммерта обвиняли в запрещенной экономической деятельности и оказании медицинских услуг без лицензии: за деньги он предоставлял людям собранный им же аппарат, позволяющий совершить суицид.

Уездный и окружной суды признали Таммерта виновным в экономической деятельности в сфере здравоохранения без лицензии. Однако коллегия по уголовным делам Госсуда оправдала обвиняемого, посчитав, что он не оказывал медицинских услуг, а значит, его нельзя обвинять в незаконной экономической деятельности.

Помощь в уходе из жизни не является медицинской услугой

Коллегия по уголовным делам пояснила, что содействие добровольному уходу из жизни не считается медицинской услугой. Обвиняемый не занимался профилактикой, диагностикой или лечением заболеваний. Он не проводил никаких медицинских или прочих исследований и других диагностических процедур, а также не устанавливал, каким заболеванием страдает человек. Более того, обвиняемый не оказывал необратимого влияния на здоровье людей. Все решения и действия принимали сами люди.

Госсуд указал, что деятельность Таммерта не имела ни одной из целей, которые по закону предъявляются к оказанию медицинских услуг. Действующее законодательство не позволяет признать лечением деятельность, которая намеренно причиняет вред здоровью. Следовательно, действия, которые приводят к смерти, нельзя считать предоставлением медицинской услуги.