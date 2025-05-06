Госсуд оправдал владельца «конторы смерти»: человек имеет право добровольно уйти из жизни

Государственный суд оправдал Пауля Таммерта, который предлагал людям устройство для добровольного ухода из жизни.
Пауля Таммерта обвиняли в запрещенной экономической деятельности и оказании медицинских услуг без лицензии: за деньги он предоставлял людям собранный им же аппарат, позволяющий совершить суицид.
Уездный и окружной суды признали Таммерта виновным в экономической деятельности в сфере здравоохранения без лицензии. Однако коллегия по уголовным делам Госсуда оправдала обвиняемого, посчитав, что он не оказывал медицинских услуг, а значит, его нельзя обвинять в незаконной экономической деятельности.
Помощь в уходе из жизни не является медицинской услугой
Коллегия по уголовным делам пояснила, что содействие добровольному уходу из жизни не считается медицинской услугой. Обвиняемый не занимался профилактикой, диагностикой или лечением заболеваний. Он не проводил никаких медицинских или прочих исследований и других диагностических процедур, а также не устанавливал, каким заболеванием страдает человек. Более того, обвиняемый не оказывал необратимого влияния на здоровье людей. Все решения и действия принимали сами люди.
Госсуд указал, что деятельность Таммерта не имела ни одной из целей, которые по закону предъявляются к оказанию медицинских услуг. Действующее законодательство не позволяет признать лечением деятельность, которая намеренно причиняет вред здоровью. Следовательно, действия, которые приводят к смерти, нельзя считать предоставлением медицинской услуги.
Госсуд также подчеркнул, что каждый человек, обладающий способностью к пониманию, имеет право по собственной воле уйти из жизни. Уголовная ответственность за содействие такому действию может наступать только в том случае, если человек сам не может этого сделать или не осознает полностью значения своих поступков.
«Вне рамок рассмотрения уголовного дела Госсуд отмечает, что отсутствие четких правил в отношении оказания помощи при добровольном уходе из жизни как услуги до сих пор было выбором законодателя. Понятно беспокойство прокурора, высказанное в ходе заседания, что если помощь в добровольном уходе из жизни станет услугой, то с точки зрения вмешательства в здоровье человека и предотвращения возможных злоупотреблений необходимы ясные принципы, - говорится в решении суда. - В частности, требуется определить, когда, кто и на каком основании может принимать решение о необходимости такой услуги, а также каким образом проводится сама процедура. Недостаток ясных принципов может привести к нежелательным последствиям и повлечь ответственность государства».
«Окружной суд справедливо ссылается на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой любая система ассистированного ухода из жизни требует строгого правового регулирования, применимого на практике эффективно и безопасно. Если государство допускает легкий доступ к услугам помощи при добровольном уходе из жизни, особенно важно создать необходимую правовую рамку, чтобы избежать возможных злоупотреблений при оказании такой услуги», - сказано там же.
Об уголовном деле
Напомним, что 16 апреля Госсуд провел открытое заседание, на котором рассматривался вопрос: считается ли аренда устройства, позволяющего человеку завершить свою жизнь, незаконной предпринимательской деятельностью.
Обвиняемый Пауль Таммерт, по версии следствия, сдавал в аренду устройство людям, желающим покончить с собой. С помощью этого устройства можно было совершить самоубийство. Суды низших инстанций (уездный и окружной суды) посчитали, что таким образом обвиняемый предоставлял медицинские услуги без необходимой лицензии.
Адвокаты настаивали, что обвиняемый не оказывал медицинские услуги, а потому лицензия ему была не нужна. По их мнению, пособничество самоубийству не запрещено законом.