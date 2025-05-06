В связи с Годом эстонской книги 30 апреля в Эстонии впервые состоялось уникальное мероприятие - ночевка в книжном магазине. На одну ночь магазин Rahva Raamat в Старом Таллинне превратился из обычного книжного магазина в уютное место для отдыха, где победительница акции «Ночь в книжном магазине», организованной Rahva Raamat, и ее спутник смогли провести ночь среди книг.
Победителем в борьбе за право на ночевку в книжном магазине стала любительница книг Эглид Марион Эскен.
В пакет ночевки также входил ужин и завтрак в кафе Literaat. Спальня была обустроена в торговом зале на первом этаже книжного магазина, где были созданы все удобства для приятного пребывания гостей, оставшихся на ночь. Инсталляция в спальне будет представлена посетителям магазина Rahva Raamat в Старом Таллинне до 12 мая.
Акция «Ночь в книжном магазине» была запущена в феврале 2025 года, и для участия в ней участникам необходимо было прислать видеоролик продолжительностью до одной минуты на тему «Почему мне стоит провести ночь в книжном магазине?». Всего было получено 32 видеоролика, из которых жюри выбрало победителя. Планируется, что мероприятие станет ежегодной традицией.
Книжный магазин Rahva Raamat в Старом Таллинне находится в историческом доме Сааринена по адресу Пярну-маантеэ, 10 и является старейшим непрерывно действующим книжным магазином в Эстонии, история которого восходит к 1912 году.