Выплаты пенсий и социальных пособий в Эстонии до сих пор осуществляются с помощью сильно устаревших компьютерных систем, которые не обновлялись вовремя. Чтобы избежать их полного выхода из строя, в ближайшие годы потребуется от 25 до 30 миллионов евро. Однако пока неясно, найдутся ли эти деньги в государственном бюджете, сообщалось в передаче «Актуальная камера», вышедшей вчера.
Понедельник - день, когда выплачиваются пенсии, и на этот раз всем удалось получить деньги вовремя. Однако в апреле некоторые пожилые люди не получили пенсии в срок.
Для расчетов используются две информационные системы под названием SKAIS: одной уже 25 лет, другой - восемь. Обе они устарели настолько, что много операций приходится выполнять вручную. Их развитие давно приостановлено, и автоматизация практически невозможна.
«Самым большим вызовом для нас стал 2023 год. Когда вступило в силу новое правило о подоходном налоге для пенсионеров, мы перенесли выплаты из старой IT-системы в новую. Это вызвало множество проверок и операций, которые приходилось делать вручную», - рассказала руководитель отдела Департамента социального страхования Кристина Пяхкель.
По словам представителей Центра информационных систем здравоохранения и благосостояния (TEHIK), занимающегося развитием информационных систем, проблемы накапливались годами, поскольку не было выделено достаточно средств на их разработку и обслуживание. Министерство социальных дел смогло выделить небольшую сумму из своего бюджета, чтобы частично решить проблему устаревших технологий. Однако этих средств больше не хватает для поддержания работы системы.
По словам Эпп Лаанепыльд из TEHIK, полный сбой информационных систем может случиться в ближайшем будущем.
«Они не выдержат долго. SKAIS 1 находится в таком состоянии, что его невозможно технологически развивать, платформа настолько устарела, что на нее больше не выходят обновления. Кроме того, не хватает специалистов, которые могли бы работать с этой старой технологией и поддерживать ее», - сказала Лаанепыльд.
Департамент социального страхования и TEHIK многократно подавали заявки на дополнительное финансирование для развития информационных систем, этот вопрос обсуждался как в парламенте, так и в правительстве.
«В своем плане мы указали, что нам потребуется 24,8 миллиона евро на ближайшие пять лет, чтобы обеспечить устойчивость системы, автоматизировать процессы и минимизировать риски», - сообщила Пяхкель.
Министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ) считает, что запрос на финансирование полностью оправдан. По ее словам, вопрос обновления информационных систем сейчас обсуждается в рамках коалиционных переговоров.
«Мы серьезно обсуждали этот вопрос в рамках коалиционного соглашения, но пока документ не подписан, я не могу сказать, что именно в него войдет», - отметила Кармен Йоллер.
Тем временем Департамент социального страхования готовится к возможному сбою системы. Однако какие именно шаги предусмотрены в таком случае, в ведомстве не раскрывают.