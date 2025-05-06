Понедельник - день, когда выплачиваются пенсии, и на этот раз всем удалось получить деньги вовремя. Однако в апреле некоторые пожилые люди не получили пенсии в срок.

Для расчетов используются две информационные системы под названием SKAIS: одной уже 25 лет, другой - восемь. Обе они устарели настолько, что много операций приходится выполнять вручную. Их развитие давно приостановлено, и автоматизация практически невозможна.

«Самым большим вызовом для нас стал 2023 год. Когда вступило в силу новое правило о подоходном налоге для пенсионеров, мы перенесли выплаты из старой IT-системы в новую. Это вызвало множество проверок и операций, которые приходилось делать вручную», - рассказала руководитель отдела Департамента социального страхования Кристина Пяхкель.

По словам представителей Центра информационных систем здравоохранения и благосостояния (TEHIK), занимающегося развитием информационных систем, проблемы накапливались годами, поскольку не было выделено достаточно средств на их разработку и обслуживание. Министерство социальных дел смогло выделить небольшую сумму из своего бюджета, чтобы частично решить проблему устаревших технологий. Однако этих средств больше не хватает для поддержания работы системы.

По словам Эпп Лаанепыльд из TEHIK, полный сбой информационных систем может случиться в ближайшем будущем.