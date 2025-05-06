Утверждение президента Трампа о том, что Россия предлагает прекращение огня в результате действий США, не является в корне неверным, но в конечном итоге президент с помощью этого послания пытается во внутриполитических целях успешно представить свои действия.

Для российских лидеров это по-прежнему признак того, что президент США так и находится под давлением собственных обещаний. В России подобная ситуация рассматривается скорее как возможность навязать свою позицию, и затягивание процесса - один из способов сделать это.

Пресс-секретарь президента России сообщил российским информационным агентствам (по-видимому, безо всяких реальных поводов), что необходима личная встреча президентов США и России. Однако он уточнил, что она должна быть должным образом подготовлена ​​на уровне широкого круга экспертов, а для этого необходимо продолжить контакты между официальными лицами двух столиц.

Это заявление является попыткой подтолкнуть американцев к более активному участию в переговорах. Однако Россия зашла уже так далеко со своими манипуляциями, что мировые СМИ больше не освещают подобные заявления с особым энтузиазмом.

Атаки дронов в пяти российских областях

Аэропорты в Московской, Самарской, Калужской, Саратовской и Волгоградской областях России сегодня ночью были закрыты из-за атак украинских беспилотников. По данным мэрии Москвы, в Подмосковье силами ПВО было уничтожено 19 беспилотников. До сих пор не было опубликовано ни одного комплексного обзора реальных целей беспилотников.