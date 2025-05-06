РАЙНЕР САКС Трамп утверждает, что благодаря его усилиям Путин стал искать возможности для мира

Президент Трамп заявил, что одностороннее предложение президента России о трехдневном прекращении огня представляет собой крупное достижение по сравнению с прошлыми периодами, когда с Россией никто не разговаривал, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Утверждение президента Трампа о том, что Россия предлагает прекращение огня в результате действий США, не является в корне неверным, но в конечном итоге президент с помощью этого послания пытается во внутриполитических целях успешно представить свои действия.
Для российских лидеров это по-прежнему признак того, что президент США так и находится под давлением собственных обещаний. В России подобная ситуация рассматривается скорее как возможность навязать свою позицию, и затягивание процесса - один из способов сделать это.
Пресс-секретарь президента России сообщил российским информационным агентствам (по-видимому, безо всяких реальных поводов), что необходима личная встреча президентов США и России. Однако он уточнил, что она должна быть должным образом подготовлена на уровне широкого круга экспертов, а для этого необходимо продолжить контакты между официальными лицами двух столиц.
Это заявление является попыткой подтолкнуть американцев к более активному участию в переговорах. Однако Россия зашла уже так далеко со своими манипуляциями, что мировые СМИ больше не освещают подобные заявления с особым энтузиазмом.
Атаки дронов в пяти российских областях
Аэропорты в Московской, Самарской, Калужской, Саратовской и Волгоградской областях России сегодня ночью были закрыты из-за атак украинских беспилотников. По данным мэрии Москвы, в Подмосковье силами ПВО было уничтожено 19 беспилотников. До сих пор не было опубликовано ни одного комплексного обзора реальных целей беспилотников.
Сегодня ночью беспилотники российской армии атаковали Харьков и Одессу. Все атаки были направлены исключительно на жилые районы городов, в результате чего возникло несколько пожаров.
О положении на фронтах
Хотя вчера количество атак российской армии на фронтах несколько снизилось, общее давление на украинские силы остается сильным. Основное направление наступления находится в южной части Донбасса, и всевозможные прогнозы последних месяцев о том, что российская армия начнет новое крупное наступление на другом направлении и оставит Покровск, не подтвердились.
Активно действуют силы тактической авиации российской армии. Артиллерия, по всей видимости, не смогла усилить свою активность по сравнению с предыдущими месяцами из-за больших потерь.
Относительно ситуации на направлении Курск/Сумы/Белгород российские социальные сети сообщают о том, что украинские войска снова вторглись на территорию Курской области.
Граница была пересечена в районе населенного пункта Теткино, а украинские ВВС заранее смогли уничтожить главный командный пункт российской армии в этом же районе. Теткино расположено прямо рядом с местом предыдущего крупного украинского вторжения.
Украинская армия, скорее всего, проводит тактический маневр, чтобы сорвать намерения российского командования. Вчерашние атаки российской армии в регионе не увенчались успехом.
Чуть более активные позиционные бои идут на северной окраине города Волчанск в направлении Харькова.
На Купянском направлении российская армия продолжает ежедневные атаки без особого успеха. Интенсивность наступления российской армии в направлении Лимана вчера возросла. Российской армии удалось в какой-то момент немного улучшить свои позиции. Резервов для ведения непрерывных наступательных действий на Северском направлении у армии РФ недостаточно.
В Бахмутском районе позиционные бои идут южнее населенного пункта Часов Яр. Темпы городских боев в Торецке замедлились, ситуация остается неизменной.
На Покровском направлении российское командование продолжало весьма интенсивное наступление, поддержанное активными наступательными действиями юго-западнее Донецка. Предпринимаются попытки усилить давление на украинские силы в районе между городами Покровск и Торецк, откуда поступают противоречивые сообщения о ситуации.
Сообщения российских источников о прорыве пока не подтверждены, но, судя по всему, у украинских сил в какой-то момент возникли проблемы с организацией обороны.
На Южном фронте вчера было зафиксировано больше попыток атак россиян, чем обычно, в направлении населенных пунктов Гуляйполе и Орехов, однако ситуация на линии фронта не изменилась.