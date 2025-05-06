Опрос: жители какой балтийской страны больше всего довольны своим жильем?

По данным общебалтийского исследования, проведенного фирмой Norstat по заказу Luminor, в Эстонии 76% жителей довольны своим жильем. Этот показатель выше, чем в Латвии, где своими жилищными условиями довольны 72% опрошенных, но все же ниже, чем в Литве, где уровень удовлетворенности достигает 81%.

«Для жителей Эстонии и Латвии наиболее важными характеристиками жилья являются достаточное количество комнат и энергоэффективность. В Литве количество комнат также важно, но еще одним важным фактором является планировка дома, которая упоминается в два раза чаще, чем в Эстонии и Латвии», - сказала Кикас.

Руководитель сферы жилищных кредитов Luminor пояснила, что поскольку цены на недвижимость в Каунасе и Вильнюсе находятся на уровне, схожем с Таллинном, но чистая заработная плата немного ниже, жилье в Литве оказывается несколько менее доступным.

Поэтому там распространена практика покупки квартиры в виде так называемой пустой коробки - без отделки, электрики и сантехники с последующим самостоятельным выполнением всех работ. «Когда жилье обустроено по собственному вкусу и в него вложено личное время, результат, как правило, приносит больше удовлетворения», - отметила Кикас.

В Эстонии, наоборот, новые квартиры обычно продаются в формате «под ключ», что позволяет быстро въехать, но внутренняя отделка часто не совпадает с личными предпочтениями покупателя.

По ее словам, из трех балтийских стран Латвия отличается самыми доступными ценами на недвижимость, например, в Риге стоимость квадратного метра почти в два раза ниже, чем в Таллинне, но жители Латвии все равно менее довольны своим жильем, чем их соседи.

«Если сравнивать балтийские столицы, то в Риге за последние пять лет было меньше всего новостроек. Однако сейчас ситуация меняется, и в ближайшие годы здесь планируется строить все больше новых домов. Люди любят жить в новостройках, и одним из важнейших факторов для жителей Латвии и Эстонии является энергоэффективность дома, которая в новых зданиях обычно выше, чем в старых. Это создает предпосылки для потенциального роста удовлетворенности жителей Латвии своим жильем», - сказала она.