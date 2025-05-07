МНЕНИЕ Память или пропаганда: почему 9 мая в Эстонии – это уже не о прошлом

Меня пугает не сама история, а то, как легко ее забывают. Современная Россия пугает отсутствием эмпатии. Отсутствием человечности, достоинства, чести. И когда я вижу людей, живущих здесь, в Эстонии, но все еще верящих в кремлевские версии мира, мне становится страшно.

Предпочтение мифов реальности

Не потому что они опасны, а потому что они потерялись. Они живут в мифах, потому что реальность пугает. Потому что признать, что «деды воевали», а ты лайкаешь пропаганду убийств, страшно неудобно. И потому что легче носить ленту, чем задавать себе трудные вопросы.

И все же я не верю в то, что люди окончательно потеряны. Я думаю, что у очень многих внутри настоящий конфликт. Они чувствуют, что не все так просто, что их «священный день» уже не священный, и что нынешняя война не имеет ничего общего с тем, за что воевали их предки. Но в этих мыслях страшно признаться себе. Проще защищать символ, чем понять его.

Вот почему 8 и 9 мая в Эстонии - это не про запреты. Это про честность. Мы не запрещаем - мы отказываемся участвовать в культе. В культе победы, который больше похож на культ смерти. В культе страны, которая обесценила и свою историю, и своих людей, и своих соседей.

Мы живем в мире, где память - это выбор. Можно помнить, чтобы повторить. А можно - чтобы не допустить. Можно помнить, чтобы чувствовать гордость. А можно - чтобы чувствовать боль.