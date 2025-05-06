Колонка Postimees Муки рождения супербольницы

Строительство крупной больницы в Ласнамяэ на первый взгляд кажется хорошей идеей. Но прежде чем браться за новое масштабное строительство, необходим всесторонний анализ – что нам действительно нужно с учетом стремительного снижения рождаемости.
В Таллинне тщательно рассмотрен возможный вариант объединения Ида-Таллиннской и Ляэне-Таллиннской центральных больниц (обе находятся в ведении города), но серьезного анализа их объединения с Северо-Эстонской региональной больницей (которая принадлежит государству) не проводилось.
Между тем именно идею одной объединенной супербольницы в столице и пытаются сейчас реализовать.
Здесь нет возможности подробно описывать историю возникновения этой идеи, но напомним, что государство вышло из совместного с городом проекта строительства еще при Кае Каллас (Партия реформ), отказавшись от подачи заявки на получение 225 миллионов евро из средств Европейского союза.
Причиной такого решения называют противостояние с находившейся тогда у власти в городе Центристской партией.
Была ли разумной эта отмена финансирования, вопрос отдельный - на него не удастся дать исчерпывающий ответ без аудита, который бы описал функции новой больницы и показал, какие расходы мы реально сможем нести в будущем.
Но такого аудита сейчас не существует, и складывается впечатление, что за строительством стоит не прагматичное, а скорее политическое желание во что бы то ни стало довести проект до конца.
Postimees не поддерживает бездумное возведение новой супербольницы: сначала нужно понять, какие медицинские направления останутся в ведении города, а какие – государства.
Приведем несколько примеров, почему необходим аудит.
Уже сейчас ясно, что при сегодняшнем уровне рождаемости Таллинну больше не нужно два отдельных роддома, как сейчас.
Так как в Детской больнице есть реанимация для новорожденных и реанимация третьего уровня для недоношенных, логичным было бы строить новое родильное отделение при Детской больнице, то есть в Мустамяэ, а не в Ласнамяэ, как предусматривает текущий план.
Второе. Инициаторы слияния таллиннских больниц должны помнить, что многие врачи и особенно медсестры сейчас работают сразу в нескольких лечебных учреждениях, например, на полной ставке в одной больнице и на полставки в другой.
В двух разных юридических организациях это возможно, но после объединения это, вероятно, уже будет запрещено трудовым законодательством, и проблема нехватки персонала обострится еще сильнее.
В такой ситуации есть сомнения, действительно ли супербольница улучшит медицинское обслуживание в Таллинне и в Эстонии в целом. Ведь сама по себе новая больница никого не лечит – лечат врачи и медсестры, у которых должна быть мотивация для работы.
Не забудем и заключение финских экспертов: в здании площадью 186 тысяч квадратных метров предполагался только один вход, а найти лифты будет непросто. Кроме того, в случае войны одна крупная больница представляет собой более удобную мишень, чем больницы, расположенные в разных частях города.
Поэтому Postimees не может поддержать бездумное строительство новой супербольницы.
Объединение таллиннских больниц в единое с юридической точки зрения акционерное общество действительно может быть разумным, но только после того, как будет проведен аудит и станет понятно, какие направления медицины останутся в ведении города, а какие перейдут государству.