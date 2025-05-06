Колонка Postimees Муки рождения супербольницы

Так как в Детской больнице есть реанимация для новорожденных и реанимация третьего уровня для недоношенных, логичным было бы строить новое родильное отделение при Детской больнице, то есть в Мустамяэ, а не в Ласнамяэ, как предусматривает текущий план.

Второе. Инициаторы слияния таллиннских больниц должны помнить, что многие врачи и особенно медсестры сейчас работают сразу в нескольких лечебных учреждениях, например, на полной ставке в одной больнице и на полставки в другой.

В двух разных юридических организациях это возможно, но после объединения это, вероятно, уже будет запрещено трудовым законодательством, и проблема нехватки персонала обострится еще сильнее.

В такой ситуации есть сомнения, действительно ли супербольница улучшит медицинское обслуживание в Таллинне и в Эстонии в целом. Ведь сама по себе новая больница никого не лечит – лечат врачи и медсестры, у которых должна быть мотивация для работы.

Не забудем и заключение финских экспертов: в здании площадью 186 тысяч квадратных метров предполагался только один вход, а найти лифты будет непросто. Кроме того, в случае войны одна крупная больница представляет собой более удобную мишень, чем больницы, расположенные в разных частях города.

Поэтому Postimees не может поддержать бездумное строительство новой супербольницы.