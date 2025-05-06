Прямая трансляция Каллас и Райк рассказывают о результатах проверки в нарвских школах

Министр и мэр Нарвы в прямом эфире расскажут о результатах проверки, а также о дальнейших шагах. 4 марта Министерство образования и науки начало проверку перехода на эстоноязычное обучение в 1-х и 4-х классах муниципальных школ Нарвы.

«Я бы не хотела называть это именно проверкой, скорее это мониторинг, потому что задача не в контроле, а в том, чтобы получить представление, как проходит переход на эстоноязычное обучение. В идеале, конечно, ответственность за качество образования, язык обучения и квалификацию учителей должен нести сам владелец школы, но в Нарве, а также в некоторых местах Ида-Вирумаа, методического мониторинга и контроля нет. Важно, чтобы любой образовательный процесс сопровождался обратной связью и возможностью учиться на собственных ошибках», - пояснила Каллас.

Тогда же мэр Нарвы направила директорам школ письмо, в котором пожелала им терпения и спокойствия на ближайшие недели: «Государственный надзор, безусловно, поможет нам продвигаться в вопросе обучения на эстонском языке. Уверена, что в будущем мы будем говорить не только о переходе, но и о качестве образования, о качестве эстонскоязычного образования».