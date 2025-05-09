Вы даже не успеете глазом моргнуть, как лишитесь денег, документов и прочих ценных вещей - так работают профессиональные карманники в крупных городах по всему миру. Журналистка Rus.Postimees делится своим опытом взаимодействия с карманницей в Риме, разбирается, по каким схемам работают преступники, и как, в том числе и в Таллинне, неравнодушные граждане устраивают охоту на воров.

То, что туристы становятся главной целью карманников, ни для кого уже не новость. Человек, который расслаблен и с интересом рассматривает очередную достопримечательность, - легкая добыча.