Спецслужба: Россия усилила слежку за силами НАТО в Балтийском море

При этом в разведке подчеркивают, что создание или расширение новых подразделений пока не привело к реальному увеличению военной мощи вблизи границ Латвии, поскольку основная часть российских ресурсов по-прежнему сосредоточена на Украине.

Отдельно отмечается, что главной задачей сухопутных войск России в данный момент является подготовка мобилизованных военнослужащих, резервистов и контрактников перед их отправкой в зону боевых действий. В ходе обучения особое внимание уделяется использованию различных типов беспилотных летательных аппаратов.

В свою очередь, действия российских ВВС и частей ПВО сейчас сосредоточены на разведке, демонстрации силы, а также на борьбе с украинскими беспилотниками и ракетами, атакующими цели в глубине территории России. MIDD подчеркивает, что за три года войны Россия так и не смогла полноценно защитить собственную территорию от таких атак.

Кроме того, разведка указывает, что после начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия значительно ограничила не только стратегические, но и оперативно-тактические учения, вероятно, из-за недостатка личного состава и боевой техники.

На текущий год Россия и Беларусь планируют совместные стратегические учения «Запад-2025», которые должны пройти преимущественно на территории Беларуси. Однако масштаб и районы проведения учений будут зависеть от хода войны России против Украины, отмечает разведслужба.

MIDD также предупреждает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе России будет все сложнее вернуться к мирной экономике. Это, в свою очередь, будет усиливать внутренний запрос на агрессивную внешнюю политику и дальнейшее наращивание вооружений.

Служба напоминает, что Россия начала масштабную военную реформу, предусматривающую увеличение численности армии с одного до полутора миллионов человек. Наиболее значительные изменения запланированы именно на западном стратегическом направлении.

«Скорее всего, для полного достижения целей реформы потребуется несколько лет, возможно, даже десятилетие. Но ожидается, что численность российских войск у латвийских границ начнет постепенно расти по мере снижения интенсивности боевых действий в Украине», - резюмирует разведка.