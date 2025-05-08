ЕВА ПУНШ Когда в годовщину конца страшной войны звучит: «Кто сильнее, тот и прав!»

Я живу в Таллинне в доме, который пострадал во время бомбежек Второй мировой войны.

Что сказалось на внешнем облике дома. Этот факт известен всем жильцам, но никто не вникает, в каком именно году и кто именно бомбил наш прекрасный дом.

Просто «эхо войны» - и отсутствие колоннады и балконов во втором и третьем подъезде.

Чьей войны, какой войны?

Самое интересное, вот первая мировая война - она же не имела такой нумерации. Это была просто - Война (с большой буквы), а также - Великая война. Нумерацию «Первая» она получила только после «Второй».

Со школьных лет меня интересовал вопрос, а почему наполеоновская война не получила статус «мировой», там же тоже полмира участвовало.

Ну вот случилась Вторая мировая война, и стала мерилом для всех предыдущих войн (да и для последующих, потому что породила миф, что Третья мировая станет последней), и, соответственно, ни одна война, сколько бы стран в ней ни участвовало, не получила статуса «Третья мировая», потому что она же должна стать «последней», и точка.

Надысь товарищ президент Трамп объявил, что победителем во Второй мировой войне являются Соединенные Штаты Америки, и праздновать эту победу они будут 8 мая, как «вся Европа». Про Первую мировую он тоже объявил, но это сейчас не так важно.