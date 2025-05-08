ЕВА ПУНШ Когда в годовщину конца страшной войны звучит: «Кто сильнее, тот и прав!»

В Эстонии даты 8 и 9 мая воспринимаются совсем иначе, чем в крупных странах, потому что Эстония не проиграла, и не победила во Второй мировой войне, а пострадала, пишет колумнист Ева Пунш.
Я живу в Таллинне в доме, который пострадал во время бомбежек Второй мировой войны.
Что сказалось на внешнем облике дома. Этот факт известен всем жильцам, но никто не вникает, в каком именно году и кто именно бомбил наш прекрасный дом.
Просто «эхо войны» - и отсутствие колоннады и балконов во втором и третьем подъезде.
Чьей войны, какой войны?
Самое интересное, вот первая мировая война - она же не имела такой нумерации. Это была просто - Война (с большой буквы), а также - Великая война. Нумерацию «Первая» она получила только после «Второй».
Со школьных лет меня интересовал вопрос, а почему наполеоновская война не получила статус «мировой», там же тоже полмира участвовало.
Ну вот случилась Вторая мировая война, и стала мерилом для всех предыдущих войн (да и для последующих, потому что породила миф, что Третья мировая станет последней), и, соответственно, ни одна война, сколько бы стран в ней ни участвовало, не получила статуса «Третья мировая», потому что она же должна стать «последней», и точка.
Надысь товарищ президент Трамп объявил, что победителем во Второй мировой войне являются Соединенные Штаты Америки, и праздновать эту победу они будут 8 мая, как «вся Европа». Про Первую мировую он тоже объявил, но это сейчас не так важно.
Так вот. Почему-то говорится, что День Победы во Второй мировой - 8 мая. «Где я, а где Франция», но я в своем Facebook написала: «начнем с того, что ни 8 ни 9 мая не является Днем Победы во Второй мировой войне».
На меня посыпались упреки, что часовые пояса, красное знамя, рейхстаг, Гитлер-капут...
Божечки ты мои, речь шла вовсе не про спор - 8 мая или 9 мая, речь о том, что в этом случае мы говорим лишь о победе над гитлеровской Германией и прекращении военных действий в Европе.
Нет, я понимаю концепцию, что эта дата сакральна для СССР и его наследника - РФ. 9 мая - день победы в Великой Отечественной войне (об этом позже). Но все равно - хоть так, хоть эдак, это не День Победы во Второй мировой.
ВОВ - частный случай внутри Второй мировой
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года и закончилась 2 сентября 1945 года. Великая Отечественная война же - частный случай внутри Второй мировой с другими датами начала и окончания.
Во Второй мировой войне СССР начал участие именно в сентябре 1939 года, будучи союзником гитлеровской Германии, а победив Гитлера - ничего не закончил, а объявил войну Японии; если кто сейчас мне расскажет, что я подменяю историю, честно признаюсь, что об объявлении СССР войны Японии летом 1945 года я прочла в советском учебнике истории для IV класса в 1984 году, и на тот момент меня это просто сразило, я же свято верила, что СССР никогда и никому войну не объявлял (это я тогда еще про Зимнюю войну с финнами не догадывалась по малолетству), а тут прямо официальный текст - в государственном учебнике!
В настоящее время идея Второй мировой в современной российской истории не то чтобы отвергается, но все же замалчивается. Есть только ВОВ - за нее и держись! И тут опять накладочка.
С одной стороны, победитель - СССР, значит, в героях - все советские народы, все республики. Но нет! И славу и позор! Долги и прибыли! В общем, все за СССР наследовала Российская Федерация. Победы и поражения.
Разница между Истиной и «правдой»
Так вот, есть христианское понятие Истины - «Это сам Христос, в котором нет лжи и который открывает подлинную суть вещей», в отличие от «правды», которая суть - частное проявление Истины («внешнее соответствие законам).
Так вот, у наследников СССР понятие Истины подменяется победой. «Кто сильнее, тот и прав!», или, иначе - «В чем сила, брат?!». Мы победили, значит, мы носители Истины. Точнее, завоеватели, как мы скажем, так и Истина.
Для меня в 2015 году (год, когда я переехала в Эстонию на постоянное место жительства, уехав из России, потому что я оказалась не готова разделять с этой страной «базовые ценности») стал откровением эстонский фильм «1944» (режиссер - Эльмо Нюганен).
Посмотрев его, я осознала, что Эстония воевала на своей земле, но на чужой войне. Буквально - брат убивал брата, каждый из которых был мобилизован оккупантом. Это не было для эстонцев войной за свободу, за независимость. Это реально была чужая война на своей земле.
Посмотрите в словаре слово «оккупант»
И нет, конечно же, нет, с точки зрения Эстонской Республики - СССР не стал освободителем. Освободитель - это тот, кто освобождает и уходит. Тот, кто завоевал и остался - это все же оккупант, смотрите словари.
Упреки, что Советский Союз в аграрной Эстонии построил школы, заводы, дороги в настоящее время выглядит совсем нелепо. Разрушив старинные ганзейские города, СССР застроил опустевшее «хрущевками», разграбив несколько сотен частных и государственных производств в 1941 году (что-то вывезя на российскую территорию, что-то просто уничтожив), после своей победы построил заводы-гиганты, завозя много тысяч работников (как Петр Первый крепостных на строительство Санкт-Петербурга).
Праздник ли для Эстонской Республики 9 мая, если эстонцы опять утратили свою независимость, и стали трофеем в знаменосном лукошке СССР?
Для многих эстонцев это день поминания, дата, с которой исчисляется непоправимость изгнания, бегства с родной земли или депортации в Сибирь (для неуспевших убежать).
Много-много лет терпеливые эстонцы закрывали глаза на «национальные особенности победителя».
Но только с некоторых пор (примерно с начала этого века) память о трагедии Второй мировой войны вдруг превратилась в провокационный лозунг: «Можем повторить!», что с 2014 года звучит уже угрозой, а с 2022 года - претворяется в жизнь. Если слоган памяти Второй Мировой войны - «Никогда больше», то слоган советской победы именно «Можем повторить!». Удивительно, что чудом ушедшие из-под российского влияния страны не приходят в восторг от желания «повторить».
Что же касается почтения к умершим, памятникам, кладбищам... Напрасно местные «победо-истинные» возмущаются, что им запрещают чтить павших.
Нет, конечно. Никто не запрещает чтить, поминать, возлагать цветы и венки. Эстонцы не просто терпимы, но очень чувствительны к почитанию могил (не делая различия - свои, чужие, друзья, враги; мертвые требуют тишины и чистоты, здесь невозможны разоренные, оскверненные могилы)
Минута молчания вместо грохота танков
Только, наверное, не стоит делать из ваших павших главных героев сегодняшнего дня. Все мое советское детство 9 мая был днем памяти, скорби. Парады и бряцанье оружием - это приметы даже не Советского Союза, но современной России.
Вот решили сделать триггером не освоение космоса, не достижения балета или градостроительства, или чем еще был славен Советский Союз.
Нет, все уперлось в «можем повторить» - обряжение новорожденных младенцев в пилотки и плащ-палатки, детей постарше сажают в коляски, декорированные под танки, устраивают диет-марафоны: «блокадная пайка» и прочее позорище.
Помилосердствуйте! Почтите память погибших минутой молчания, а не грохотом танков!
И да, Эстония - не победитель Второй мировой. Эстония - жертва. Помилосердствуйте!