Red Pill и Sigma Male: как эти идеологии влияют на подростков и почему стоит насторожиться

Когда подростки начинают использовать такие термины, как «red pill», «top G», «sigma male» или обсуждают, как мужчины должны восстанавливать свою власть в обществе, это должно настораживать. Эти выражения могут свидетельствовать о том, что они вовлечены в маносферу - онлайн-сообщества, которые пропагандируют определенную мужскую идентичность и часто распространяют радикальные и мизогинистские идеи. Об этом предупредил младший научный сотрудник Тартуского университета по цифровым медиа Каарель Лотть на вебинаре «Цифровые менторы».
По словам Каареля Лоття, главными распространителями таких идеологий являются создатели контента в маносфере, или манфлюенсеры - влиятельные личности в соцсетях, которые пропагандируют свою версию мужской идентичности и зарабатывают на этом. «Если раньше эти идеи распространялись в основном на форумах, то теперь они стали доступными широкой аудитории, прежде всего через TikTok, YouTube и Instagram. Теперь появилась еще одна платформа - Rumble, куда собираются люди с радикальными взглядами, которых удалили с других платформ», - отметил он.
Манфлюенсеры предлагают три основных типа контента: советы по тренировкам, финансовые рекомендации и общие советы по отношениям. «На первый взгляд может показаться, что в этих советах нет ничего плохого или что нормально, когда у подростков есть ролевые модели. Однако на самом деле эти, на первый взгляд, полезные советы тесно связаны с токсичной идеологией», - объяснил Лотть.
Он добавил, что в пропаганде тренировок основной акцент сделан на том, чтобы стать сильнее других мужчин и, если потребуется, то навредить им. «Основная цель финансовых советов - накопить богатство, которое позволит контролировать женщин», - раскрыл скрытый смысл этих рекомендаций младший научный сотрудник.
Международные исследования показывают тревожную тенденцию и в Эстонии. Например, в исследовании ICCS 2022 года выяснилось, что взгляды мальчиков и девочек сильно расходятся, мальчики становятся более консервативными, девочки - более прогрессивными. «Половина мальчиков восьмых классов, участвующих в исследовании, считали мужчин лучшими политиками по сравнению с женщинами, а четверть полагала, что женщины вообще должны быть исключены из политики», - объяснил Лотть содержание исследования.
Молодежь активно следит как за международными манфлюенсерами, такими как Эндрю Тейт, так и за похожими личностями, создающими контент в Эстонии. «Люди, работающие с детьми, часто не знакомы с идеями и кодовыми словами, которые распространены в маносфере, что затрудняет выявление проблемы. Однако один явный признак - это когда радикализированные молодые люди начинают унижать девушек, членов ЛГБТК+ сообщества и людей другой национальности, а также постоянно чувствуют потребность доказывать свою маскулинность другим мужчинам. Это прямое влияние идеологии маносферы», - отметил младший научный сотрудник Тартуского университета по цифровым медиа.
По словам Каареля Лоття, проблема выходит за пределы социальных сетей, и ее запрет не решит проблему. Он предложил несколько рекомендаций для работы с молодыми людьми, проявляющими признаки влияния маносферы:
- Не атакуйте их идеологию и не обвиняйте молодежь - это может только усилить протест против авторитетов, который пропагандируют манфлюенсеры.
- Не запрещайте использование социальных сетей - они остаются важным инструментом, и молодежь всегда найдет способы обойти любые запреты.
- Стройте доверительные отношения и создавайте безопасную среду для обсуждений.
- Знайте пределы своих знаний - лучше признать, что вы чего-то не знаете, чем распространять ложную информацию.
- Понимайте, что маносфера часто затрагивает реальные проблемы - важно разобраться в этих проблемах и предложить молодежи поддержку.
- Поощряйте молодежь изучать свою идентичность и любить себя - поддержите идею, что различия обогащают и являются положительными.
- Учите критическому мышлению и медиа-грамотности - объясните, как распространяется такой контент и как он влияет на людей.
Для повышения медиа-грамотности Тартуский университет совместно с Telia создал онлайн-программу «Цифровые менторы», которая собирает самую актуальную научную информацию. Кроме того, каждый месяц проводятся вебинары, предлагающие решения различных проблем цифровых медиа и практические советы для специалистов, работающих с молодежью, а также для их родителей.