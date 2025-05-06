Red Pill и Sigma Male: как эти идеологии влияют на подростков и почему стоит насторожиться

По словам Каареля Лоття, главными распространителями таких идеологий являются создатели контента в маносфере, или манфлюенсеры - влиятельные личности в соцсетях, которые пропагандируют свою версию мужской идентичности и зарабатывают на этом. «Если раньше эти идеи распространялись в основном на форумах, то теперь они стали доступными широкой аудитории, прежде всего через TikTok, YouTube и Instagram. Теперь появилась еще одна платформа - Rumble, куда собираются люди с радикальными взглядами, которых удалили с других платформ», - отметил он.

Манфлюенсеры предлагают три основных типа контента: советы по тренировкам, финансовые рекомендации и общие советы по отношениям. «На первый взгляд может показаться, что в этих советах нет ничего плохого или что нормально, когда у подростков есть ролевые модели. Однако на самом деле эти, на первый взгляд, полезные советы тесно связаны с токсичной идеологией», - объяснил Лотть.

Он добавил, что в пропаганде тренировок основной акцент сделан на том, чтобы стать сильнее других мужчин и, если потребуется, то навредить им. «Основная цель финансовых советов - накопить богатство, которое позволит контролировать женщин», - раскрыл скрытый смысл этих рекомендаций младший научный сотрудник.