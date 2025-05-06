Город спешит с проектированием Таллиннской больницы, хотя денег на строительство нет

Правительство неоднократно заявляло, что у государства нет и не будет средств на строительство объединенной таллиннской больницы, но столичные власти спешат с разработкой проекта так, будто финансирование уже есть и деньги нужно срочно потратить.
Тендер на проектирование медицинского городка, который планируется построить в Ласнамяэ, был объявлен настолько поспешно, что к процессу не был привлечен Союз архитекторов Эстонии (EAL). Как итог, мы уже сталкиваемся с негативными последствиями: специалисты утверждают, что при таком подходе невозможно добиться достойного результата.