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Город спешит с проектированием Таллиннской больницы, хотя денег на строительство нет

Перевод: Ева Ойжинская
Президент Союза архитекторов Аэт Адер на земельном участке, предназначенном для единой Таллиннской больницы.
Президент Союза архитекторов Аэт Адер на земельном участке, предназначенном для единой Таллиннской больницы. Фото: Sander Ilvest

Правительство неоднократно заявляло, что у государства нет и не будет средств на строительство объединенной таллиннской больницы, но столичные власти спешат с разработкой проекта так, будто финансирование уже есть и деньги нужно срочно потратить.

Тендер на проектирование медицинского городка, который планируется построить в Ласнамяэ, был объявлен настолько поспешно, что к процессу не был привлечен Союз архитекторов Эстонии (EAL). Как итог, мы уже сталкиваемся с негативными последствиями: специалисты утверждают, что при таком подходе невозможно добиться достойного результата.

На прошлой неделе Союз архитекторов Эстонии совместно с Союзом проектных бюро Эстонии (EKEL) опубликовал заявление, в котором говорилось о необходимости продления срока тендера на проектирование Таллиннской больницы, пересмотра условий конкурса, а также включения в исходные материалы экспертизы качества пространственных решений эскизного проекта, выполненной международными экспертами.

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