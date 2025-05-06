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POSTIMEES НА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ «Граница как город Таллинн – когда будет достроена, работы на ней не закончатся»

Перевод: Павел Соболев
Пограничник Андрес Конго и руководитель проекта по развитию восточной границы PPA Мерле Тикк.
Пограничник Андрес Конго и руководитель проекта по развитию восточной границы PPA Мерле Тикк. Фото: Margus Martin

Ожидается, что строительство сухопутного пограничного ограждения и оборудования для наблюдения за границей между Эстонией и РФ, а также других объектов инфраструктуры, которые возводятся по частям на юго-востоке Эстонии, будет полностью завершено к концу следующего года. Ситуация существенно изменилась по сравнению с положением четырьмя годами ранее, когда Postimees в прошлый раз посещал юго-восточную границу.

Сначала немного цифр. Протяженность сухопутной границы Эстонии с Россией составляет 135 километров. На данный момент полностью построено около 60 километров границы (установлено заграждение, построены подъездные и патрульные дороги).

На первом участке протяженностью 23,5 км установлено оборудование видеонаблюдения. Та же работа ведется и на втором участке. В настоящее время граница ограждена временным ограждением с колючей проволокой на протяжении примерно 90 километров, включая вышеупомянутый 60-километровый участок. До конца этого года будет установлено еще 15 километров заградительного ограждения.

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