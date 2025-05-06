POSTIMEES НА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ «Граница как город Таллинн – когда будет достроена, работы на ней не закончатся»

Ожидается, что строительство сухопутного пограничного ограждения и оборудования для наблюдения за границей между Эстонией и РФ, а также других объектов инфраструктуры, которые возводятся по частям на юго-востоке Эстонии, будет полностью завершено к концу следующего года. Ситуация существенно изменилась по сравнению с положением четырьмя годами ранее, когда Postimees в прошлый раз посещал юго-восточную границу.