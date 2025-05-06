Мнение Отправка эстонских военных в Украину: не бежим ли мы вприпрыжку впереди паровоза?

Президент Франции Эммануэль Макрон после мартовского саммита отметил: «Решение пока не принято единогласно, но единогласия и не требуется».

По состоянию на апрель 2025 года только Великобритания, Франция, Эстония, Латвия, Литва и еще одна неназванная страна принципиально согласились отправить войска в Украину, остальные ожидают подробного плана и развития политической ситуации.

В кулуарах говорят, что готовность выказали и другие государства, пока не желающие публично объявлять о своей позиции. Вероятно, именно их Эстония и хочет подбодрить своим примером.

Эстония и прежде была склонна идти на риск, участвуя в зарубежных миссиях, и не раз становилась одной из стран, задающих тон среди союзников.

В Ирак отправились без поддержки крупных европейских стран. В Афганистане участвовали практически все союзники, но доля эстонского участия (по отношению к численности населения и ВВП) снова была одной из самых высоких. Кроме того, Эстония не вводила для себя никаких ограничений по участию в боевых операциях.

Конкретное предварительное решение об отправке роты солдат в Украину наводит на мысль, что ключевые решения, влияющие на непосредственную безопасность страны, принимаются за закрытыми дверями.

Эстонские миротворцы, 1997 год. Фото: Meelis Lokk

Наши возможности ограничены, и страны Балтии в одиночку (особенно когда Польша уже сказала «нет») не способны заметно повлиять на расклад сил в Украине, а потому и моральное лидерство, стимулирующее союзников, выглядит сомнительно.