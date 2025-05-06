МНЕНИЕ В Эстонии национальная оборона и паника идут рука об руку

- Исследование Госканцелярии фиксирует рост негативных тенденций в общественном мнении
- Эстония вкладывает все больше средств в оборону, но вера в обороноспособность Эстонии снижается.
- Ни политики, ни пресса не могут говорить о безопасности, не вызывая тревоги
До сих пор ни один из ведущих эстонских политиков не нашел формулы, позволяющей говорить о безопасности таким образом, чтобы люди становились спокойнее и решительнее, а не нервознее и боязливее, пишет журналист Микк Салу.
«Уверенность жителей в безопасности эстонского государства в марте достигла самого низкого уровня за последние годы»; «Среди эстонцев снизилась вера в безопасность эстонского государства (36 процентов), что является самым низким показателем за последние годы», - такие фразы содержатся в мартовском исследовании общественного мнения, проведенного по инициативе Госканцелярии.
Это традиционный опрос общественного мнения, проводимый по заказу канцелярии каждые несколько месяцев. Это важный инструмент, который Дом Стенбока также использует для организации своей коммуникации.
Картинка плохая. Эстонский народ обеспокоен, нервничает и переживает. Если рассматривать исследование в целом, то ничего хорошего не видно. Есть разные вопросы и разные ответы, но тенденции в самом лучшем случае говорят о том, что «хорошо, что не стало хуже», а в худшем - об увеличении негатива.
Когда начнется война, начнется ли и у нас война? Подобные вопросы мне как журналисту задавали много раз друзья, родственники и знакомые. Если поговорить с представителями правительственных служб по связям с общественностью, они признают, что те же самые проблемы являются частью их повседневной работы. Также, как и ответы на эти вопросы и анализ того, как разрабатывать и доносить политику безопасности таким образом, чтобы не вызывать беспокойства у граждан.
Также Эстония или какая-либо другая страна Восточной Европы порой используются как пример для нагнетания страха. В субботнем номере газеты Postimees был опубликован материал о книге немецкого профессора международных отношений Карло Масалы «Если Россия победит», содержание которого было кратким: через три года Россия возьмет Нарву и Кярдла. Написано для немецкой аудитории в немецком контексте, но умудряется напугать и эстонцев неожиданным поворотом событий.
Фоновой тревоги избежать не удается
Немцы немцами, но пока ни один из ведущих эстонских политиков не нашел формулы, как говорить о безопасности таким образом, чтобы люди стали спокойнее и решительнее, а не нервознее и напуганнее. Потому что в идеальном мире Эстония делала бы все, что ей нужно - инвестировала бы в оборону, помогала Украине, занималась бы убежищами и т.д., но без фоновой тревоги.
Инвестиции в безопасность необходимы, против этого вряд ли найдется серьезный аргумент, но как это сделать так, чтобы повысить веру в обороноспособность эстонского государства, а не ослабить ее? Вот в чем вопрос.
Теоретически такая комбинация должна быть возможной. Вы вносите вклад в национальную оборону, но в то же время делаете это со спокойствием, которое укрепляет уверенность. Так это происходит в Финляндии. В Швеции примерно то же самое.
Или приведем более далекие от нас примеры. Сингапур, небольшая страна, находящаяся в столь же сложном геополитическом положении, на протяжении десятилетий инвестирует пять процентов своего валового внутреннего продукта в оборону, и это создает безопасность, а не социальную тревогу. Не говоря уже об Израиле. Они могут жарко препираться по вопросам внутренней политики, но когда дело касается безопасности, они спокойны, едины и решительны.
У эстонцев есть травмы, которых нет у финнов
Когда я спросил одного коллегу в Postimees, почему Эстония как общество не может создать безопасность или говорить о безопасности, не вызывая у людей беспокойства, например, в отличии от Финляндии, он ответил, что проблема заключается в историческом опыте двух стран. У эстонцев есть травмы, которых нет у финнов. Финны могут закладывать мины вдоль российской границы и строить убежища (что они и так делают уже несколько десятилетий), но все это выглядит для них обыденно, скучно и спокойно.
Но, вероятно, есть и другие причины. Эстонские СМИ (относится ко всем изданиям) по своей природе более драматичны и эмоциональны по сравнению со СМИ стран Северной Европы. Некоторое время назад в интервью высокопоставленный чиновник эстонского правительства рассказал о своем потреблении СМИ.
Он прочитал несколько страниц в газете об убежищах и узнал, что если бомба упадет в 200 метрах, он потеряет руку, если она упадет в 100 метрах, он потеряет руки и ноги, что люди в возрасте 50 лет и старше бегут в убежища со скоростью 0,7 метра в секунду, а молодые люди - со скоростью 1,2 метра в секунду. Изложено, конечно, в ироническом тоне, но суть в том (разумеется, не оспариваю важность темы), что ощущения после прочтения были какие угодно, но только не добрые и умиротворенные.
Сомнительная «социальная педагогика»
Судя по всему, эстонские политики также более резки в своих заявлениях. А если кто-то скажет что-то язвительное, то следующий политик будет мотивирован сказать что-то еще более язвительное, чтобы попасть в кадр. Кроме того, некоторые люди, занимающиеся обороной, также придерживаются мнения, что поскольку Эстония на протяжении 20 лет недоинвестировала в оборону, теперь нам нужно ковать железо, пока горячо, иначе ситуация внезапно успокоится и все пустится на самотек.
При недавнем моем разговоре с одним из чиновников он также упомянул о необходимости поддерживать определенный уровень тревожности. Потому что как-то нам надо обосновать, почему нам нужно так много вкладывать в оборону, потому что как-то нам надо привлечь людей в Кайтселийт, потому что как-то нам надо заставить людей задуматься о том, достаточно ли у них дома спичек и воды. Короче говоря, это определенная «социальная педагогика», которая ищет «правильную» дозу тревожности, способную мотивировать общество.
Пусть так, но убедительно ли это звучит? По данным Государственной канцелярии, в безопасность эстонского государства верят лишь 36 процентов эстонцев, и тенденция скорее нисходящая. Так по какой же логике это можно считать хорошей тенденцией?
Политики и чиновники на самом деле этого не знают. Они тоже ломают голову над этим. Иногда предпринимались попытки поэкспериментировать с поиском лучшего баланса. Я вспоминаю президента Алара Кариса, который порой был очень воинственным в своих высказываниях, а потом сказал: «Мы слишком много говорим о войне». Я не могу заглянуть в голову президента, но если я могу предложить догадку, то и он бьется над тем же вопросом: как говорить о безопасности таким образом, чтобы это работало, но не сеяло тревоги.
Еще раз: вопрос не в том, следует ли нам вносить вклад в оборону или говорить об этом. В обоих случаях ответ - «да». Но если бы какая-либо политическая партия или политик научились это делать по-другому, а не так, как они делают сейчас, это принесло бы большую пользу.
P.S. Последнее мониторинговое исследование, проведенное Госканцелярией, рисует действительно плохую картину положения дел. Уверенность в безопасности Эстонии падает. Усиливаются тревоги и стрессы. Даже на вопрос «чувствуете ли вы, что принадлежите к эстонскому обществу?» доля эстонцев, ответивших «полностью согласны», за два с половиной года снизилась с 79 процентов до 51 процента.