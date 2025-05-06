МНЕНИЕ В Эстонии национальная оборона и паника идут рука об руку

Фоновой тревоги избежать не удается

Немцы немцами, но пока ни один из ведущих эстонских политиков не нашел формулы, как говорить о безопасности таким образом, чтобы люди стали спокойнее и решительнее, а не нервознее и напуганнее. Потому что в идеальном мире Эстония делала бы все, что ей нужно - инвестировала бы в оборону, помогала Украине, занималась бы убежищами и т.д., но без фоновой тревоги.

Инвестиции в безопасность необходимы, против этого вряд ли найдется серьезный аргумент, но как это сделать так, чтобы повысить веру в обороноспособность эстонского государства, а не ослабить ее? Вот в чем вопрос.

Теоретически такая комбинация должна быть возможной. Вы вносите вклад в национальную оборону, но в то же время делаете это со спокойствием, которое укрепляет уверенность. Так это происходит в Финляндии. В Швеции примерно то же самое.

Или приведем более далекие от нас примеры. Сингапур, небольшая страна, находящаяся в столь же сложном геополитическом положении, на протяжении десятилетий инвестирует пять процентов своего валового внутреннего продукта в оборону, и это создает безопасность, а не социальную тревогу. Не говоря уже об Израиле. Они могут жарко препираться по вопросам внутренней политики, но когда дело касается безопасности, они спокойны, едины и решительны.

У эстонцев есть травмы, которых нет у финнов