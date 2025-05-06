Швейцарский спринтер, уличенный в употреблении допинга, получил шокирующую дисквалификацию

В допинг-пробах 34-летнего легкоатлета были обнаружены запрещенное вещество ЭПО и анаболические стероиды. Вдобавок его уличили в хранении допинга и фальсификации результатов тестов.

В начале 2021 года Уилсон потряс легкоатлетическое сообщество, когда его обвинили в употреблении анаболических стероидов. Сам спортсмен яростно отрицал это и настаивал, что мог съесть загрязненное мясо.

Несколько месяцев спустя швейцарец выступил в американском городе Мариетта и установил европейский рекорд - 9,84 секунды. Этот результат поразил многих, ведь его прежний личный рекорд составлял 10,38, а с 2019 года Уилсону также принадлежал рекорд Швейцарии - 10,08. Однако на соревнованиях не использовалась одобренная Всемирной легкоатлетической ассоциацией (WA) система хронометража. После волны возмущения в обществе результат был аннулирован.

Весной 2022 года было подтверждено, что в пробе Уилсона, взятой годом ранее, обнаружились следы запрещенного препарата. Швейцарские власти провели обыск в его доме и обнаружили у спортсмена несколько запрещенных веществ, в том числе гормон роста. Кроме того, выяснилось, что Уилсон предоставил ложную информацию о своем местонахождении во время допинг-контроля.

В апреле 2025 года CAS сообщил о суровом наказании - десятилетней дисквалификации Уилсона. Спортсмен также обязан выплатить штраф, судебные издержки и компенсацию спортивному суду на общую сумму 18 600 евро. Решение суда пока не является окончательным. Уилсон продолжает отрицать обвинения, но на заседание не явился.