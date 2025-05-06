Осторожнее на дорогах Лоси, зайцы и ежи все чаще попадают под колеса

С мая дикие животные начинают активно передвигаться по дорогам, поэтому водителям важно быть особенно осторожными. На шоссе могут выскакивать молодые лоси, которые уже покинули своих матерей, а также косули, ежи, зайцы, лягушки и другие звери.
В результате столкновений с животными ежегодно получают травмы от 20 до 30 человек. Это число остается примерно на одном уровне из года в год, несмотря на общее снижение количества зарегистрированных ДТП с участием диких животных. Это отчасти объясняется ростом количества автомобилей на дорогах Эстонии. Согласно данным подсчета трафика за 2024 год, среднесуточное количество машин на государственных трассах увеличилось на 1,5% - с 1072 до 1088 транспортных средств.