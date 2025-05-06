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Осторожнее на дорогах Лоси, зайцы и ежи все чаще попадают под колеса

Перевод: Каролина Вертяева
В мае на дорогах появляется больше диких животных, чем обычно. Это также означает, что прошлогодние лосята стали более подвижными и, как правило, смело отправляются в путь.
В мае на дорогах появляется больше диких животных, чем обычно. Это также означает, что прошлогодние лосята стали более подвижными и, как правило, смело отправляются в путь. Фото: Andrus Eesmaa

С мая дикие животные начинают активно передвигаться по дорогам, поэтому водителям важно быть особенно осторожными. На шоссе могут выскакивать молодые лоси, которые уже покинули своих матерей, а также косули, ежи, зайцы, лягушки и другие звери.

В результате столкновений с животными ежегодно получают травмы от 20 до 30 человек. Это число остается примерно на одном уровне из года в год, несмотря на общее снижение количества зарегистрированных ДТП с участием диких животных. Это отчасти объясняется ростом количества автомобилей на дорогах Эстонии. Согласно данным подсчета трафика за 2024 год, среднесуточное количество машин на государственных трассах увеличилось на 1,5% - с 1072 до 1088 транспортных средств.

«Никто не хочет оказаться в аварии или навредить дикому животному. Поэтому водителям важно проявлять особую осторожность и замечать животных, приближающихся к дороге. У многих зверей есть постоянные маршруты, которые пересекают проезжую часть, поэтому за рулем нужно быть особенно внимательными», - отметил глава отдела экологического регулирования Транспортного департамента Виллу Люкк. - «Особую осторожность стоит проявлять на рассвете и после заката - в эти часы дикие животные особенно активны. Также будьте внимательны в районах между лесными массивами и вблизи полей, где звери чаще выходят к дороге».

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