Осторожнее на дорогах Лоси, зайцы и ежи все чаще попадают под колеса

В результате столкновений с животными ежегодно получают травмы от 20 до 30 человек. Это число остается примерно на одном уровне из года в год, несмотря на общее снижение количества зарегистрированных ДТП с участием диких животных. Это отчасти объясняется ростом количества автомобилей на дорогах Эстонии. Согласно данным подсчета трафика за 2024 год, среднесуточное количество машин на государственных трассах увеличилось на 1,5% - с 1072 до 1088 транспортных средств.

«Никто не хочет оказаться в аварии или навредить дикому животному. Поэтому водителям важно проявлять особую осторожность и замечать животных, приближающихся к дороге. У многих зверей есть постоянные маршруты, которые пересекают проезжую часть, поэтому за рулем нужно быть особенно внимательными», - отметил глава отдела экологического регулирования Транспортного департамента Виллу Люкк. - «Особую осторожность стоит проявлять на рассвете и после заката - в эти часы дикие животные особенно активны. Также будьте внимательны в районах между лесными массивами и вблизи полей, где звери чаще выходят к дороге».